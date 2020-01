Mazzarri dopo Torino-Atalanta: "Chiediamo scusa, subito in ritiro"

Walter Mazzarri annuncia la decisione di andare in ritiro dopo Torino-Atalanta: "Prestazione indifendibile, ma nelle difficoltà non lascio".

Il Torino viene demolito in casa dall'Atalanta e Walter Mazzarri non ha per nulla voglia di parlare. Poche ma significative, le frasi pronunciate dal tecnico granata a 'DAZN' dopo lo 0-7.

"Prestazione indifendibile, inutile commentare una partita del genere. Ho già detto ai giocatori che andremo subito in ritiro, non devo dire altro. Chiediamo scusa".

A 'Sky', Mazzarri ha poi rilasciato altre dichiarazioni.

"Nelle difficoltà non lascio. Staremo fino a tarda notte a confrontarci con il presidente e la società".

Uno scivolone pesante quello rimediato dal Toro, reduce da un ottimo momento di forma che aveva portato Belotti e compagni a ridosso della zona .

Ora la disfatta interna per mano della super Dea di Gasperini, che alimenta dubbi sul futuro di Mazzarri e la contestazione dei tifosi: diversi, dopo il match, si sono radunati all'esterno dell'Olimpico per esprimere il proprio malumore nei confronti dell'allenatore.