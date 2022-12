Maxi Moralez saluta New York: è ufficiale il ritorno al Racing

Il fantasista argentino saluta New York dopo cinque stagioni e torna nel club di Avellaneda che l'aveva lanciato tra i professionisti nel 2004.

Si è conclusa ufficialmente l'avventura a stelle e strisce di Maxi Moralez. Il fantasista argentino ha infatti detto addio ai New York City per fare ritorno in patria dove vestirà (di nuovo) la maglia del Racing.

Dopo aver giocato dal 2017 al 2022, e soprattutto dopo aver vinto il titolo MLS nel 2021, 'El Frasquito' chiude il suo capitolo statunitense per ritrovare la terra natia.

E dove se non dal club che l'ha proiettato nel mondo dei professionisti? Moralez, infatti, è cresciuto nel settore giovanile del club di Avellaneda prima di approdare in prima squadra.

81 partite e 15 goal dal 2004 al 2008. Quattro anni intensi, inframezzati dalla parenti russa con l'FK Mosca. A distanza di quattordici anni, il classe 1987 torna a casa con l'obiettivo di scrivere pagine importanti e - perché no - mettere le mani sui primi titoli sudamericani della sua carriera.

Ad oggi, gli unici trofei della suo percorso calcistico portano entrambi la griffe newyorchese: oltre al campionato MLS, con la franchigia della Grande Mela ha vinto anche la 'Campeones Cup', trofeo che mette a confronto i campioni USA contro quelli del Messico.

Nella fattispecie, New York si è imposta per 2-0 contro l'Atlas grazie alle reti di Callens e, manco a dirlo, di Maxi Moralez. Quella con il 'City' rimane ad oggi la parentesi più proficua: 194 presenze, 36 goal e 60 assist. Biglietto niente male da portare con sé nella strada che conduce verso casa.