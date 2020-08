Maxi Lopez scende in Serie C: giocherà nella Sambenedettese

Dopo la promozione conquistata con il Crotone, senza mai essere protagonista, l'argentino sceglie la C: sarà allenato da Paolo Montero.

Maxi Lopez è pronto a sbarcare in Serie C. Dopo essere sceso di categoria un anno fa, scegliendo la Serie B con il , l'attaccante argentino fa un salto salto verso il basso.

Secondo quanto riportato dal 'Resto del Carlino', il 36enne ex , Catania e (tra le altre) diventerà a breve un giocatore della Sambenedettese.

Il club marchigiano quest'anno ha disputato i playoff per la promozione in B, senza però riuscire ad arrivare alla fase nazionale. L'anno prossimo ci potrà riprovare con un rinforzo d'élite in più.

Maxi Lopez sarà alla prima esperienza in C e la vivrà con un allenatore molto conosciuto: la Sambenedettese infatti sarà guidata da Paolo Montero anche nella prossima stagione.