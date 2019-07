Maxi Lopez ancora contro Icardi: "Attacca il telefono mentre parlo con i miei figli"

Maxi Lopez parla del rapporto con Wanda Nara e Mauro Icardi: "Con lei è sempre una questione di soldi. Mi fa incazzare vedere i miei figli usati".

E' un periodo davvero difficile per Mauro Icardi che, come se non bastasse la rottura con l' , deve fronteggiare l'ennesimo attacco di Maxi Lopez.

Secondo Maxi Lopez infatti Icardi, suo amico fino a qualche anno fa, gli impedirebbe di parlare telefonicamente con i figli avuti da Wanda Nara.

"Quel giorno che vidi le foto dei miei figli con la maglietta dell’Inter e del Newell’s, gli dissi che mi avrebbe compreso solo una volta diventato padre. Mi fa incazzare vedere i miei figli usati. E diverse volte ha attaccato il telefono ai miei figli quando stavano parlando con me".

Maxi Lopez però ne ha anche per l'ex moglie che invece pretenderebbe da lui solo un sostentamento economico.

"Con lei è sempre una questione di soldi per la mia settimana di vacanza, per i ragazzi che devono pagare i viaggi. A lei il denaro non manca, mi manca di rispetto".

Tutte frizioni che impediscono a Maxi Lopez di vedere i suoi figli quanto vorrebbe.