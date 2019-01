Maxi Lopez contro Wanda Nara: "Mi chiama quando Icardi è in ritiro, non ci casco più"

Maxi Lopez racconta il difficile rapporto con Wanda Nara: "Cosa ho detto a Icardi in campo? Se lo raccontassi non mi farebbe vedere i bambini".

Nonostante siano ormai passati anni dalla rottura tra Maxi Lopez e Wanda Nara , oggi moglie e agente di Icardi, il rapporto tra i due non è certo migliorato. Tanto che l'attaccante argentino torna ad attaccare l'ex moglie in una lunga intervista concessa a 'Olè'.

Maxi Lopez conferma come le cose con Wanda Nara non vadano bene e sulle foto in cui lui è in compagnia della sorella dell'ex moglie, Zaira, ha una sua versione dei fatti.

"Non capisco proprio perché quelle immagini siano finite sul web, volevo trascorrere l’ultimo dell’anno con i ragazzi, ma lei si è opposta, ho combattuto per vedere i bambini un’ora, una situazione assurda. Non so cos'abbia in testa, non solo quale sia il suo obiettivo in queste situazioni, non so cosa voglia generare".

Nel mirino dell'attaccante, oggi al Vasco de Gama, c'è sempre Wanda Nara richiamata a svolgere meglio il ruolo di madre.

" Lei non assolve al ruolo di madre. Cerco di evitare polemiche per non confondere i bambini. Mi chiama quando suo marito è in ritiro, non lo so. Preferisco non entrare in quel gioco perché è tutto sbagliato. È una persona che si è sposata, che ha avuto altri bambini. Voglio mantenere il rapporto con i miei figli e nient’altro. Mi chiama in determinati giorni. Io non ci casco più nel suo gioco".

Infine Maxi Lopez preferisce non rivelare cosa ha detto a Icardi in occasione di Inter-Torino del 2016 , ultima gara in cui i due hanno giocato l'uno contro l'altro.