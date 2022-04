Maurits Kjaergaard: il talento che si ispira a Kakà brilla a Salisburgo

Sono finiti i giorni in cui il Red Bull Salisburgo poteva considerarsi un'incognita nel calcio europeo, con i consueti campioni d'Austria esplosi sulla scena con alcune prestazioni da urlo in Champions League negli ultimi anni. E non solo sono stati entusiasmanti da guardare sul grande palcoscenico, ma sono stati anche in grado di offrire alla loro giovane squadra un percorso chiaro dal calcio giovanile fino al top continentale.

Erling Haaland, Hwang Hee-chan, Dominik Szoboszlai e Patson Daka - tra gli altri - sono andati avanti e si sono distinti con club e Nazionali, con potenziali corteggiatori in fila per l'attuale raccolto di giocatori, come Karim Adeyemi e Brenden Aaronson. Eppure, con così tanti talenti prodigiosi nei ranghi del Salisburgo, alcuni giovani eccezionali sono destinati a rimanere nell'ombra.

Quando la migliore serie di sempre della squadra austriaca in Champions League si è conclusa con un'umiliante sconfitta per 7-1 per mano del Bayern Monaco a marzo, un marcatore è stato relegato nelle note a piè di pagina. Quella sera a segnare il goal della consolazione era stato il 18enne Maurits Kjaergaard, diventato il secondo marcatore più giovane della competizione in questa stagione dietro solo al vincitore dell'NXGN 2022 Jude Bellingham.

Non si trattava però solo di restituire un tocco di orgoglio alla sua squadra, visto che il goal all'Allianz Arena ha segnato il culmine di alcuni mesi importanti per il centrocampista danese. Dall'inizio dell'anno, Kjaergaard ha fatto passi da gigante verso la formazione titolare del Salisburgo e si è posizionato sopra i suoi coetanei nel tentativo di farsi notare in Austria.

"La prima cosa che ho notato sono state le sue capacità tecniche" ha detto a GOAL Jonathan Hartmann, che ha allenato Kjaergaard nel suo ex club, il Lyngby. "Aveva un tocco sublime sulla palla, era veloce nel girarsi e correre. Aveva una visione straordinaria per i passaggi decisivi nel trovare gli inseirmenti dei suoi compagni di squadra. Ricordo la prima volta che si è allenato con la prima squadra. Aveva 15 anni allora, e nel primo esercizio ha tirato fuori un giochetto di prestigio contro un giocatore molto più anziano della squadra, e tutti sono impazziti- Potevi vedere subito il talento grezzo che aveva, nonostante fosse molto più giovane".

Dopo essere arrivato al Salisburgo da Lyngby nel 2019 dopo che la squadra austriaca ha pagato 2,6 milioni di euro per assicurarselo, Kjaergaard ha iniziato a mostrare quei tratti tecnici, segnando sette goal e mettendo a segno 14 assist per la squadra di seconda divisione del Salisburgo, il FC Liefering.

Ciò lo ha aiutato a guadagnarsi la fiducia dell'allenatore del Salisburgo Matthias Jaissle, e la sua svolta in prima squadra ha portato a risultati anche a livello di Bundesliga, con le ciocche bionde di Kjaergaard e i suoi driblling che hanno catturato l'attenzione in territorio avversario, riuscendo a segnare o fornire assist in otto occasioni nelle sue prime 20 partite da senior.

"Giocare al Liefering è davvero un buon modo di crescere" dice Kjaergaard a GOAL. "In così giovane età, puoi giocare contro uomini in un campionato professionistico settimana dopo settimana, è perfetto. Sono un giocatore veloce con una buona tecnica e visione. Ho ammirato Kakà, il modo in cui ha giocato è stato fonte di ispirazione per me, il modo in cui controllava la palla. Non aveva molti trucchi, ma correva con velocità e visione e l'ho imirato. Mi è davvero piaciuto il modo in cui ha giocato".

Kjaergaard ha già un tocco dello stile di Kakà nel suo gioco, e anche le sfumature di un giovane Kevin De Bruyne stanno iniziando a mostrarsi, mentre trascina gli avversari fuori dal gioco e apre opportunità per gli attaccanti. Possiede uno stile di dribbling che è allo stesso tempo piacevole alla vista e può lasciare gli avversari impreparati mentre li sorpassa a grandi passi. Come dimostrano i migliori giocatori, però, una cosa è superare qualcuno a pieno ritmo, un'altra è avere la compostezza per scegliere il passaggio giusto in seguito, cosa che dimostrano i solidi assist forniti.

Naturalmente la tecnica da sola non è sinonimo di successo, ma Hartmann crede nel suo ex allievo.

"Ha sempre avuto un'etica del lavoro eccezionale. Lo vedo come un giocatore dotato di natura, ma anche come un giovane molto intelligente e quest'ultimo aspetto è ancora più importante. Il suo trasferimento alla Red Bull Salisburgo è stata una prova della sua intelligenza. Sono sicuro che avrebbe potuto andare in un club più famoso, ma li vedeva come il luogo perfetto per crescere".

Che Kjaergaard sia cresciuto a Salisburgo è indiscutibile. La sua ascesa dalla squadra giovanile di Lyngby alla Champions League è avvenuta in meno di tre stagioni. Nel 2021 il Salisburgo lo ha blindato con un nuovo contratto che durerà fino all'estate del 2024, ma ciò non ha impedito l'interesse della Serie A, in primis di Juventus e Bologna.

Per ora, però, sembra che Kjaergaard sia felice della sua sorte a Salisburgo.

"Mi sono sentito benissimo trasferendomi qui. Stavo pensando al mio sviluppo. Le cose che dovevo imparare erano le cose su cui il Salisburgo si stava concentrando: vincere tutti i duelli, fare corse ad alta velocità contro gli avversari, premere e semplicemente abituarsi a questo ritmo alto ogni giorno e cercare di migliorare passo dopo passo. I punti di forza del Salisburgo erano i miei punti deboli. Se riesco a impararli, sarò un giocatore migliore".

Vista la capacità di allevare giovani giocatori rapidamente, il Salisburgo sembra il posto perfetto per un adolescente come Kjaergaard.

"Quando ho iniziato a giocare mi stavo solo divertendo. Mi diverto ancora adesso. I miei compagni di squadra qui hanno grandi doti e mi diverto a guardarli ogni giorno. Continuerò a fare del mio meglio, divertendomi, e vedremo cosa accadrà".

Quando arriverà il momento per Kjaergaard di andare avanti, la sua combinazione di tecnica, volontà di migliorare e positività a tutto tondo porterà il giovane danese a stabilirsi al top da qualche altra parte. E con una vetrina luccicante come quella che il Salisburgo offre alle sue giovani star, le destinazioni per Kjaergaard in futuro non dovrebbero mancare.

