Mattiello saluta l'Olanda: risoluzione per motivi personali con i Go Ahead Eagles

Il centrocampista ex Juventus lascia dopo neanche una stagione il campionato olandese: 7 presenze in totale.

Il calcio, per Federico Mattiello, ha riservato altro rispetto a quanto ci si aspettava all'inizio della sua carriera: stiamo pur sempre parlando di un classe 1995 che, a luglio, compirà 28 anni. Ma il suo percorso è stato complesso.

Nato e cresciuto nella Juventus, della prima squadra bianconera ha fatto parte nella stagione 2014/15, prima di trasferirsi in prestito al Chievo Verona. E qui accade quanto già sappiamo: il contrasto con Radja Nainggolan e la frattura a tibia e perone. Torna in campo, sempre con il Chievo, nella stagione seguente e dopo poche gare rimedia un'altra frattura.

Dopo una serie di prestiti, e dopo l'ultima esperienza all'Alessandria, in Serie B, a settembre Mattiello da svincolato firma con i Go Ahead Eagles, in Eredivisie, un contratto annuale, ma la sua stagione è finita prima ancora della conclusione effettiva.

Negli scorsi giorni il club olandese ha comunicato la risoluzione per motivi personali dell'accordo che legava le parti.

"Federico Mattiello ha chiesto ai Go Ahead Eagles di lasciare il club per motivi personali. I Go Ahead Eagles hanno accolto la richiesta, a seguito della quale il rapporto è stato risolto".

In Olanda, Mattiello ha raccolto 7 presenze totali tra campionato e coppa, tutte da subentrato, con un'operazione al ginocchio rimediata a ottobre. Continua il suo percorso sfortunato: in attesa di una svolta.