Matteini a sorpresa: "Vendo cannabis light, contattatemi"

Con le maglie di e ha giocato sui campi di , ma ora Davide Matteini ha lasciato il calcio per svolgere tutt'altra attività. Dopo aver appeso le scarpe al chiodo l'ex esterno sinistro ha iniziato a fare affari con la cannabis, invitando anche i potenziali clienti a contattarlo tramite il proprio profilo Facebook.

Ai microfoni de 'Il Resto del Carlino', Matteini ha poi raccontato nel dettaglio la sua nuova attività, che rientra nella piena legalità:

"Gestisco da quattro anni una tabaccheria nella mia . In pieno centro. Vendo marijuana? Sì, ovviamente quella legale. Ho i permessi, tutto in regola e certificato, sennò chiuderei domani. La compro sfusa, poi la rivendo con tutti i parametri di legge. E ho inventato un mio marchio: ‘Sailor’s weed’, erbaccia del marinaio. Se ci pensate, è un ‘giro’ positivo: ora che è tutto chiuso, gli spacciatori di droga fanno fatica e le persone si buttano sull’erba legale, senza effetti stupefacenti".

Dopo il calcio Matteini ha partecipato anche ad alcuni programmi televisivi come 'Uomini e Donne' e 'Temptation Island', ma il suo sogno è quello di allenare le giovanili:

"Guardando chi gioca oggi potrei scendere in campo con gli scarponi Timberland… Però no, vorrei fare l’allenatore e cominciare dai ragazzini. Ho il patentino per allenare fino alla D. Ho un dialogo aperto con l’Empoli per le giovanili, vedremo…".