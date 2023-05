Matrimonio di Lautaro Martinez e Agustina Gandolfo: l'evento questa sera sul Lago di Como

L'attaccante dell'Inter sposa la sua Agustina sul Lago di Como, alla cerimonia presente l'intera squadra e alcuni compagni dell'Argentina.

Il campionato volge ormai al termine e, in attesa della finale di Champions League che si giocherà il 10 giugno a Istanbul, Lautaro Martinez vivrà un'altra serata decisamente speciale.

DOVE SI TIENE IL MATRIMONIO DI LAUTARO

L'attaccante dell'Inter, infatti, sposerà la sua Agustina Gandolfo con una cerimonia esclusiva programmata già da mesi. L'evento si svolgerà sul Lago di Como, la location scelta dalla coppia per il ricevimento è Villa d'Este a Cernobbio.

Presente, ovviamente, l'intera rosa dell'Inter compreso il tecnico Inzaghi ma non solo. Per l'occasione potrebbe sbarcare in Italia anche qualche giocatore della Nazionale argentina come Lionel Messi. Tra i possibili invitati inoltre ci sarebbe pure lo juventino Paredes, compagno di Lautaro con la maglia albiceleste.

Lunedì 29 maggio si terrà il rito religioso, mentre la coppia si è già sposata con rito civile lo scorso 12 maggio al Comune di Milano. Lautaro e Agustina hanno una figlia di nome Nina e sono in attesa del secondogenito, un maschietto che chiameranno Theo.