Matri al Las Palmas? Tecnico contro ds: "Sarebbe assurdo"

Maiorino vuole portare Matri alle Canarie, ma Pepe Mel non è d'accordo: "Se arriverà qualcuno dovrà migliorarci, altrimenti userò i giovani".

Niente per ora, nessuna squadra di . Dopo essersi svincolato dal in seguito al prestito bresciano, Alessandro Matri cerca una nuova squadra. Anche la possibilità Las Palmas però sembra non andare verso una fumata bianca, viste le dichiarazioni di Pepe Mel.

L'allenatore del Las Palmas, squadra attualmente nella seconda serie spagnola, ha infatti detto no al possibile acquisto di Matri, nonostante il direttore sportivo Rocco Maiorino abbia intenzione di portarlo alla Canarie. Lotta interna, dunque, aggiornata dal tecnico in conferenza.

Pepe Mel è stato piuttosto chiaro riguardo il possibile acquisto di Matri:

"Prendere un calciatore sul cui nome non sono d'accordo sarebbe assurdo semplicemente perché non lo metterei in campo".

Il Las Palmas è lontano dalle zone nobili della classifica, ma proverà a recuperare per trovare un posto nella prossima :

"Se arriverà qualcuno dovrà migliorarci, altrimenti continuerò a sfruttare i giovani della rosa".

Resta da capire se Maiorino convincerà Pepe Mel riguardo il futuro dell'attacco, o avverrà il contrario. Matri cerca una nuova squadra con cui continuare la carriera e la destinazione spagnola non è da scartare a priori nonostante le dichiarazioni del tecnico: prossimi giorni decisivi, occhio anche alla .