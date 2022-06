Matic ritrova Mourinho: ufficiale l'arrivo del centrocampista serbo alla Roma

Il club giallorosso ha annunciato la firma del contratto che lega l'ex United e Chelsea alla squadra giallorossa. Accordo fino a giugno 2023.

Compirà 34 anni ad agosto, ma in quel ruolo lì ha le caratteristiche perfette non solo per dare un contributo importante, ma per incidere: quel che si augurano di Nemanja Matic i tifosi della Roma.

Il centrocampista serbo, in scadenza con il Manchester United, ha definito il suo futuro: sarà un nuovo giocatore della formazione giallorossa.

A comunicarlo, tramite un post sui social, lo stesso club capitolino, dopo l'arrivo di Matic in città per le visite mediche.

"AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Nemanja Matic. Il 33enne arriva in giallorosso dopo 5 stagioni al Manchester United e ha firmato un contratto con il Club fino al 30 giugno 2023".

Il comunicato del club capitolino:

Il calciatore serbo - che vestirà la maglia numero 21 - ha poi espresso tutta la sua soddisfazione rilasciando le sue prime dichiarazioni ai canali ufficiali romanisti:

"La Roma è un grande club, ha tifosi fantastici e un allenatore, Mourinho, che tutti conoscono: scegliere di venire qui è stato semplice. Spero che tutti insieme potremo fare qualcosa di importante”.

Il giocatore arriva da 5 stagioni ai Red Devils dopo l'esperienza al Chelsea caratterizzata dal prestito al Benfica: ritrova, soprattutto, José Mourinho, che lo ha allenato al Manchester e ai Blues.

"Non è sempre facile lavorare con lui perché è un allenatore molto severo, ma è un vincente. E' il tipo di allenatore con cui voglio lavorare perché anche io voglio vincere. Mourinho sa trasmettere questa mentalità anche ai suoi giocatori e per questo non vedo l'ora di iniziare ad allenarmi con la squadra".

Scuola a metà tra Stella Rossa e Partizan, in carriera vanta 251 presenze in Premier League e la vittoria di 3 campionati inglesi, tutti con il Chelsea.