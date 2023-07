Paura per Massimo Mauro: colpito da infarto durante una partita di padel

L'ex centrocampista è ricoverato a Catanzaro e non è in pericolo di vita: "In ospedale sono stati bravissimi".

Momenti di paura per Massimo Mauro, ex centrocampista e attuale opinionista televisivo: durante una partita di padel nel quartiere Lido di Catanzaro ha accusato un malore, poi identificato con un infarto. Inizialmente si pensava ad una indigestione, salvo poi scoprire la reale entità del problema: Mauro è stato ricoverato d'urgenza all'ospedale del capoluogo calabrese, dove è stato sottoposto ad un'operazione d'angioplastica. Mauro è già stato operato e non è in pericolo di vita: rassicuranti le dichiarazioni rilasciate alla Fondazione Vialli e Mauro per la Ricerca e lo Sport onlus, di cui è il presidente, riportate da 'Tuttosport'. " In ospedale sono stati bravissimi e lo sono tuttora. Vengo seguito bene e coccolato ". Mauro si trova a Catanzaro in vacanza, sua città natale e che lo vide protagonista dal 1979 al 1982 in Serie A, prima del trasferimento all'Udinese e al passaggio alla Juventus, penultima tappa di una carriera chiusa nel 1993 a Napoli. Attualmente ricopre il ruolo di opinionista a Mediaset. Chi è il miglior acquisto del calciomercato? Jude Bellingham

