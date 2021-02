Terremoto al Marsiglia: Villas-Boas rassegna le dimissioni

Dopo il raid dei tifosi al centro sportivo, divergenze sul mercato invernale portano Andrè Villas-Boas a dimettersi da tecnico del Marsiglia.

Il caos all'Olympique Marsiglia continua. Dopo l'assalto dei tifosi al centro sportivo, adesso arrivano le dimissioni di Andrè Villas-Boas.

Il tecnico portoghese, già sulla graticola per gli scarsi risultati ottenuti dalla squadra in stagione, in seguito a divergenze con la società sul mercato invernale ha detto basta.

"Voglio solo lasciare Marsiglia. Non chiedo nient'altro".

Dimissioni che, secondo 'RMC', sarebbero state accettate dal club. Alla base, l'acquisto di Ntcham dal Celtic nelle ultime ore di gennaio mai avallato da Villas-Boas.

"Non è stata una mia decisione. È un giocatore a cui avevo già detto no. Ho quindi rassegnato le mie dimissioni. Non sono d'accordo con la politica del club. Dall'OM non ho bisogno di nient'altro, nemmeno dei soldi".

La crisi del Marsiglia, dunque, vive un altro preoccupante step.