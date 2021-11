Marsiglia-Lazio dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Dopo il pari dell'Olimpico, Marsiglia e Lazio si sfidano al 'Velodrome' nel Gruppo E di Europa League: le formazioni e dove vederla in tv e streaming.

MARSIGLIA-LAZIO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Marsiglia-Lazio

Marsiglia-Lazio Data: Giovedì 21 settembre 2021

Giovedì 21 settembre 2021 Orario: 21:00

21:00 Canale TV: Sky Sport Uno (201 del satellite; 472/482 del digitale terrestre), Sky Sport (252 del satellite)

Sky Sport Uno (201 del satellite; 472/482 del digitale terrestre), Sky Sport (252 del satellite) Streaming: DAZN, Sky Go

Marsiglia e Lazio tornano a sfidarsi a due settimane di distanza dal pari a reti inviolate all'Olimpico. Nel quarto turno del Gruppo E di Europa League, la formazione transalpina ospita i biancocelesti di Maurizio Sarri in un match che mette in palio punti preziosi in ottica qualificazione alla fase a elminazione diretta.

Solo pareggi per il Marsiglia in questa Europa League. Gli uomini di Jorge Sampaoli hanno raccolto tre punti con altrettanti pari nei primi 270 minuti della competizione internazionale. Dopo l'1-1 di Mosca all'esordio contro la Lokomotiv, con Anjorin che ha risposto all'89' al vantaggio di Cengiz Under su rigore, l'OM ha portato a casa due pareggi a reti bianche contro il Galatasaray in casa e la Lazio in trasferta.

Diverso il cammino dei capitolini, a quota 4 grazie alla vittoria contro la Lokomotiv Mosca e lo 0-0 contro il Marsiglia. Due risultati utili di fila per la squadra di Maurizio Sarri, partita male con la sconfitta di misura al debutto stagionale in Europa a Istanbul con l'autorete di Thomas Strakosha.

Il Marsiglia è reduce dal successo di misura sul campo del Clermont grazie a una rete di Cengiz Under, mentre la Lazio arriva alla sfida dopo il pari di Bergamo con la beffa in extremis con il 2-2 firmato da De Roon in pieno recupero.

Tutto su Marsiglia-Lazio: dalle formazioni, a dove vedere la partita in tv e streaming.

ORARIO MARSIGLIA-LAZIO

La partita di Europa League tra Marsiglia e Lazio è in programma giovedì 4 novembre 2021 allo Stade 'Velodrome' di Marsiglia. Il calcio d'inizio del match è fissato per le ore 21:00.

Marsiglia-Lazio sarà visibile in diretta tv su Sky: i canali di riferimento per seguire la partita sono Sky Sport Uno (201 del satellite; 472/482 del digitale terrestre), Sky Sport (252 del satellite).

La sfida di Europa League tra la Lazio e la Marsiglia verrà trasmessa anche in streaming su DAZN: per gli abbonati, occorrerà accedere al sito di DAZN o scaricare l'app su smart tv compatibili, pc, smartphone, tablet, console PlayStation 4 o 5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), oppure collegare il televisore al computer con un cavo ad alta definizione o utilizzando dispositivi Amazon Firestick o Google Chromecast.

Marsiglia-Lazio, inoltre, ma anche con Sky Go, il servizio che Sky offre ai propri abbonati: sarà necessario scaricare l'app su pc, smartphone o tablet.

Su Goal potrete seguire Marsiglia-Lazio in diretta testuale: dal prepartita alle formazioni delle due squadre, fino al racconto delle azioni salienti della partita di Europa League.

Sarà Arkadiusz Milik a guidare l'attacco del Marsiglia contro la Lazio. L'ex centravanti del Napoli vuole andare in goal in Europa contro il suo ex allenatore ai tempi del club partenopeo, Maurizio Sarri. Sulla trequarti ci saranno Lirola e Under ai lati di Payet, con Kamara in regia e Guendouzi più largo.

Nella Lazio, possibile turno di riposo per Marusic, con Lazzari e Hysaj sulle corsie laterali e la coppia Luiz Felipe-Acerbi a completare la retroguardia davanti a Strakosha, che riprende il suo posto tra i pali. In mezzo al campo giocano Leiva e Basic, con uno tra Luis Alberto e Milinkovic nel trio. In avanti, Immobile è in vantaggio su Muriqi per il ruolo di centravanti, con Pedro e Feipe Anderson ai lati.

MARSIGLIA (3-3-3-1): Pau Lopez; Saliba, Caleta-Car, Luan Peres; Rongier, Kamara, Guendouzi; Under, Payet, Lirola; Milik.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Luis Alberto, Leiva, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.