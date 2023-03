Marquinhos infortunato, Menezes lo sostituisce: il Brasile convoca Bremer

Come comunicato dalla Federcalcio brasiliana, il difensore della Juventus è stato chiamato in sostituzione di Marquinhos, costretto a dare forfait.

A dicembre, nel 2022, la carriera di Bremer ha vissuto l'ennesimo periodo indimenticabile: Tite, dopo averlo convocato per i Mondiali, lo ha schierato titolare contro il Camerun. nella fase a gironi, facendolo subentrare anche nella gara vinta contro la Corea del Sud, nella ripresa.

Per il difensore della Juventus è arrivata nuovamente l'opportunità di dire la sua, entrando a far parte del nuovo corso del Brasile: il nuovo commissario tecnico, Ramon Menezes, dopo averlo escluso in un primo momento dalla lista dei convocati, ha deciso di chiamarlo per l'amichevole di giorno 25 marzo contro il Marocco.

Una scelta obbligata per l'allenatore ex Under 20: è la stessa Federcalcio brasiliana a precisare i motivi della convocazione di Bremer.

"Il difensore Bremer e l'attaccante Yuri Alberto sono stati convocati in Nazionale brasiliana per l'amichevole contro il Marocco: i due sono stati convocati dopo le esclusioni di Marquinho e Richarlison, che si sono infortunati e non potranno giocare la gara a Tangeri".

Per quanto riguarda Bremer, quindi, decisivo è stato il ko di Marquinhos, uscito anzitempo dalla sfida contro il Bayern Monaco in Champions League che ha sancito l'eliminazione dei parigini.