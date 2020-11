Marotta su Eriksen: "Non funzionale al progetto, ma era una grande occasione"

Marotta ribadisce la concreta possibilità di cedere Eriksen ma difende il suo acquisto: "A gennaio era una grande occasione".

Momento complicato per l' che vede complicarsi il cammino sia in che in campionato. E anche Beppe Marotta non si nasconde.

L'amministratore delegato nerazzurro, intervistato da 'Sky Sport', riconosce che le cose non stanno girando per il verso giusto.

"Questo è un momento di grande difficoltà. Un risultato positivo aiuta a risolvere alcune problematiche. E' una stagione difficile, anomala, con tanti impegni ravvicinati. In campionato c'è una serie di squadre molto vicine. Sicuramente le prestazioni devono essere più convincenti, ma questo è un lavoro che sta facendo Antonio Conte".

Riguardo al caso Eriksen infine Marotta ribadisce che il giocatore potrebbe finire sul mercato già a gennaio, ma allo stesso tempo difende il suo acquisto.