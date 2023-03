Marotta conferma: "Lukaku tornerà al Chelsea a giugno"

Il dirigente nerazzurro annuncia che Lukaku tornerà al Chelsea: "Il prestito termina il 30 giugno, rientrerà a prescindere dal suo rendimento".

La seconda avventura di Romelu Lukaku all'Inter sta per concludersi. Ad annunciarlo ufficialmente prima della gara di ritorno contro il Porto è stato Beppe Marotta.

L'amministratore delegato nerazzurro ha chiarito che il rientro di Lukaku al Chelsea non è condizionato al rendimento del belga nelle prossime settimane.

" Il prestito è stato fatto per una stagione, il 30 giugno indipendentemente da quello che è il suo andamento, Lukaku torna al Chelsea”.

La stagione del belga, d'altronde, è stata pesantemente condizionata da alcuni problemi fisici che lo hanno tenuto fuori a lungo.

"D evo sottolineare come questa sia una stagione molto anomala, i problemi nostri sono quelli di altre squadre e mi riferisco all’anomala disputa dei Mondiali: Lukaku è un esempio, anche Brozovic non è il solito. Entrambi sono stati alle prese con infortuni e non si sono ancora ripresi bene. Lukaku non ritrova la forma agonistica che ne fanno la sua forza principale, da questo punto di vista non è al top e non è il Lukaku visto nelle annate precedenti”.

Va detto che in ogni caso non è escluso che una volta rientrato a Londra, l'Inter non torni a bussare alla porta del Chelsea per trattare nuovamente Lukaku magari con una nuova formula e con un forte sconto sul prezzo del cartellino.

In questa stagione Lukaku ha fin qui messo insieme appena 17 presenze segnando 5 goal, tra cui quello pesantissimo proprio contro il Porto nella gara d'andata.