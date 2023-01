Mario Rui si è trasformato in assistman: record con Spalletti

L'esterno portoghese ha già messo insieme 6 assist, gli stessi dell'intera passata stagione. Con Spalletti è cambiato tutto.

Nel Napoli che punta allo Scudetto 2022/2023 sono tanti i protagonisti da prima pagina. Su tutti Kvaratshkelia, sorpresa del campionato specialmente nella prima parte di stagione. Da Lobotka ad Osimhen, in tanti stanno trascinando gli azzurri in vetta. Qualche metro più indietro, Mario Rui.

L'esterno sinistro è divenuto imprescindibile e decisivo da quando Luciano Spalletti si è seduto sulla panchina del Napoli. Con il tecnico toscano Mario Rui ha infatti alzato sensibilmente il suo dato di assist rispetto alle passate annate, risultando tra i migliori dell'attuale annata.

Con il passaggio decisivo per Osimhen nella gara contro la Sampdoria, Mario Rui ha raggiunto sei assist in stagione, agganciando il dato personale della passata annata. Stavolta in appena 13 gare, rispetto alle 34 del 2021/2022. Esterno lusitano sempre meglio, anni luce rispetto al passato.

Prima dell'arrivo di Spalletti, infatti, Mario Rui aveva messo insieme appena 15 assist in 171 presenze ufficiali di Serie A. Eguagliato il record personale con metà stagione ancora da disputare, ora l'ex Roma punta ad essere tra i migliori assistman nella classifica generale alla fine dell'annata.

Attualmente Mario Rui ha gli stessi assist di Deulofeu, uno in meno di Milinkovic-Savic primatista con sette. Entrambi hanno però giocato più gare del classe 1991, sempre più importante in zona realizzativa per il Napoli, desideroso di utilizzare tutto l'inespresso potenziale dei singoli.