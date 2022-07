Mario Fontanella riscrive la storia: è il primo italiano a giocare in Bahrain

L'attaccante classe 1989 cresciuto nelle giovanili del Napoli ha firmato con l'Al-Muharraq, il club più importante del Bahrain.

L'ultima esperienza in Italia Mario Fontanella l'ha vissuta nel 2015, quando ha lasciato il Budoni per trasferirsi al Floriana e lasciare definitivamente il calcio italiano.

Non deve essere stato facile: nato e cresciuto a Napoli, ha giocato nelle giovanili azzurre prima di lasciare il club nel 2008, passando al Barletta: da lì diverse esperienze in giro per il Paese, tutte a suon di goal. E' un classe 1989, 33 anni appena compiuti, ma ha appena riscritto la storia del calcio italiano.

Nel corso della sua carriera ha giocato sia in Champions League che in Europa League, vestendo le maglie del Floriana e del Valletta: a Malta ha trovato il modo per far bene.

Se l'è meritata, quest'opportunità, soprattutto dopo quella stagione, 2014/15, che lo ha visto protagonista in Serie D con il Budoni (con cui ha segnato 26 reti in 32 presenze, mica male).

Nel luglio del del 2019 ha pure messo a segno una rete contro il Ferencvaros: un club che nella storia del calcio, in generale, ha detto qualcosa. Non un goal qualunque, insomma.

Da qualche ora ha lasciato anche Malta: e qui viene il bello. A ufficializzare il suo addio è l'Al-Muharraq, il club più titolato del Bahrain, che lo ha accolto sui social con un video che lo ritrae felice.

"'Mario' Benvenuto al castello dei lupi".

Si tratta di una svolta importante non solo per la sua vita, visto che giocherà in un Paese nuovo dove potrà continuare a "esportare" il suo calcio, ma per tutta l'Italia.

Con l'ingaggio formalizzato Mario Fontanella è diventato il primo italiano a trasferirsi in Bahrain: una pagina importante, l'ennesima, di una storia calcistica da ricordare.