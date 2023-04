Marek Jankulovski: dalla Champions col Milan e il mancato scambio con Bale al no all'Inter

Arrivato in Italia grazie a Zeman, il terzino ha giocato con Napoli e Udinese prima di vincere 4 trofei col Milan: fu vicino a uno scambio con Bale.

GOAL

Ostrava e il Banik le sue radici, l'Italia la seconda casa. Prima di Hamsik, un altro Marek ha stregato la Serie A e scritto la storia del calcio italiano oltre i confini nazionali.

Arrivato nel Belpaese all'inizio del secondo millennio, Marek Jankulovski si è fatto strada attraverso un percorso che lo ha portato da protagonista sul tetto d'Europa grazie alla vittoria della Champions League ad Atene nel 2007 con il Milan, nel successo per 2-1 sul Liverpool firmato da Inzaghi.

L'apice di un cammino iniziato e terminato in patria, nella città slesiana a pochi passi dal confine con la Polonia, e proprio nel Banik Ostrava, squadra in cui è diventato 'grande' e ha spiccato il volo prima del grande salto in Serie A.

Figlio di Pando Jankulovski, ex attaccante macedone rifugiatosi in Repubblica Ceca con una lunga carriera tra Spartak Brno, Trincec e gli austriaci del Kapfenberg, Marek muove i primi passi nel TJ NHKG Ostrava, club in cui ha militato anche suo papà. Ben presto il suo mancino molto educato attira l'attenzione degli scout del Banik Ostrava, che non se lo lasciano scappare.

Jankulovski entra a far parte delle nazionali giovanili della Repubblica Ceca – partecipando alle Olimpiadi di Sydney 2000, con la Repubblica Ceca eliminata nel girone iniziale con due pareggi ed una sconfitta e Marek che va in goal nella gara contro gli Stati Uniti, terminata 2-2 – e corona il sogno di debuttare in prima squadra nel 1995 in una sfida valida per il campionato ceco.

L'ascesa di Marek è rapidissima: raramente il classe 1977 non entra a far parte della formazione titolare, diventando - nonostante la giovane età - un pilastro del Banik Ostrava.

A notarlo è un suo connazionale, Zdenek Zeman. Il tecnico boemo è molto attento ai talenti in ascesa campionato ceco e si innamora del terzino sinistro dal piede mancino educatissimo. Nell'estate del 2000, il Napoli, allenato proprio da Zeman, si fa avanti con decisione e porta in Italia Jankulovski.

Servirà un periodo iniziale di ambientamento per stabilirsi all'ombra del Vesuvio e abituarsi ai ritmi della Serie A. Marek fa il suo esordio nel campionato italiano il 1 novembre 2000, nella trasferta di Lecce terminata 1-1 con il goal di Vugrinec per i salentini che risponde a quello di Fresi.

“Dei metodi di Zeman avevo sentito parlare nel mio paese – racconta Jankulovski in ritiro, poche settimane dopo il suo arrivo - e mi ero preparato a soffrire. Eppure sono a pezzi lo stesso, dopo aver affrontato tanti chilometri di corsa in pochi giorni. È una preparazione diversa da quella a cui ero abituato”.

I risultati deludenti costringono la dirigenza partenopea a esonerare Zeman due settimane più tardi, il 15 novembre. Al suo posto arriva Emiliano Mondonico, ma la stagione del Napoli si rivelerà fallimentare con il diciassettesimo posto e la retrocessione in Serie B. Jankulovski, ormai stabilmente nel giro della nazionale ceca, totalizza 20 presenze in campionato - di cui solo 6 da titolare - impreziosite da 3 reti.

Il ceco diventa subito un beniamino dei tifosi, che spingono prima il 'Mondo' e poi De Canio nella stagione successiva, nella serie cadetta, a puntare con continuità sull'esterno slesiano. È proprio nell'annata 2001/2002 che Jankulovski conquista un posto da titolare. In Serie B, il terzino mancino colleziona 5 goal in 31 presenze, partecipando al quinto posto del Napoli, che fallisce l'obiettivo di ritornare dopo una stagione nella massima serie.

In estate si fa avanti l'Udinese, che mette sul piatto 3,5 milioni di euro e il cartellino dell'attaccante honduregno Carlos Pavon per strapparlo al Napoli del presidente Salvatore Naldi, succedito a Corbelli dopo la retrocessione dell'anno precedente.

In terra friulana, con la maglia bianconera, arriva la definitiva esplosione di Marek Jankulovski. Il terzino ceco ritorna in Serie A e si intesta della fascia sinistra, diventandone il proprietario incontrastato e totalizzando tra Serie A e Coppa Italia 17 goal e 2 assist in 104 presenze. Nel frattempo disputa anche il suo secondo europeo con la Repubblica Ceca, nel 2004 in Portogallo, con la straordinaria cavalcata degli uomini della generazione d'oro di Karel Bruckner fino alla semifinale, persa ai tempi supplementari contro i futuri campioni della Grecia con la rete dell'ex Roma Dellas.

Le prestazioni del classe 1977, che con i friulani fa anche il suo debutto nelle competizioni europee in Coppa UEFA, non passano inosservate: le giocate di Jankulovski stregano Adriano Galliani, che nel 2005 decide di portarlo al Milan, nonostante qualche dubbio sulla tenuta fisica dopo un infortunio alla caviglia che lo obbliga a terminare anzitempo la stagione precedente e gli creerà qualche problema anche in quella successiva, la prima con la maglia rossonera. Il ceco deve saltare, infatti, tutto il ritiro precampionato e lavorare a parte per recuperare dall’infortunio.

Dopo averlo inseguito per due estati, Galliani lo preferisce a un giovane gallese di belle speranze, Gareth Bale: il futuro dei due si incrocerà anche qualche anno più tardi.

Jankulovski è il secondo colpo estivo del Milan di Ancelotti dopo Johann Vogel a parametro zero. La dirigenza rossonera lo inserisce in rosa come alternativa a Maldini e Serginho, ma soprattutto puntando sulla duttilità del ceco e la possibilità di schierarlo anche qualche metro più avanti, sulla linea dei centrocampisti.

Un problema fisico e l'agguerrita concorrenza ostacolano la prima annata di Marek all'ombra della Madonnina. Ma il ceco si rifarà con gli interessi: a partire dalla stagione 2006/2007, Jankulovski scala le gerarchie di Carlo Ancelotti e diventa un titolare, fino alla notte di Atene e la finale di Champions League vinta per 2-1 sul Liverpool. Una rete per tempo di Filippo Inzaghi regala la rivincita al Diavolo rispetto alla nefasta - per i colori rossoneri - notte di Istanbul. Marek parte titolare nell'undici di partenza e viene sostituto all'80' da Kaladze dopo un giallo rimediato all'54'.

"Non riesco nemmeno a descrivere come mi sento. È bellissimo. Si potrebbe dire che è stato casuale, ma abbiamo creduto di potercela fare".

Ma il laterale ceco vive la notte da sogno a livello personale qualche mese più tardi. Allo stadio 'Louis II' di Montecarlo, il 31 agosto 2007 si gioca la finale di Supercoppa Europea contro il Siviglia. Gli andalusi sbloccano il risultato con Renato al 13', con la sfida che si mette subito in salita per i rossoneri. A inizio ripresa, però, gli uomini di Ancelotti trovano la reazione e ribaltano il risultato: Inzaghi pareggia i conti, prima della rete realizzata proprio da Marek Jankulovski.

Al minuto 61', il ceco lascia partire una staffilata mancina al volo che sorprende Palop e non lascia scampo al portiere del Siviglia. È il goal del sorpasso, prima del definitivo tris calato dai rossoneri a pochi minuti dal triplice fischio con Kaka.

Jankulovski forma una coppia da sogno con Oddo sulle corsie esterne. I due giocano ali aggiunte, creando numerose azioni da goal e servendo con continuità i compagni.

Dopo la rete al Siviglia, la stagione di Marek procede bene fino al 21 ottobre 2007, quando un infortunio al ginocchio lo costringe a fermarsi: inizia così il calvario con una lunga serie di infortuni. Il ceco rientrerà in squadra solo in occasione della semifinale del Mondiale per Club, a dicembre, contro i giapponesi dell'Urawa Red Diamonds, senza però mettere piede in campo.

La stagione prosegue tra alti e bassi, con i soliti problemi fisici a condizionare il rendimento di Marek, che al termine dell'annata si toglie la soddisfazione di vincere il premio di 'Miglior calciatore ceco del 2007', davanti a Petr Cech.

Nell'annata successiva, Jankulovski si riprende il posto da titolare e torna a giocare con continuità. Al termine della stagione saranno 38 le presenze totali tra Serie A, Coppa Italia e Coppa UEFA, con un goal realizzato in Europa contro lo Zurigo nell'andata del turno preliminare e quattro assist totalizzati in campionato.

Terminata la stagione, Marek pensa ad un nuovo intervento chirurgico alla caviglia in artroscopia per rimuovere la placca che gli era stata inserita nel 2005 per evitare cedimenti dell'articolazione. Un intervento a cui si sottoporrà qualche mese più tardi, a fine ottobre.

E proprio in quell'estate 2009 il destino di Marek Jankulovski torna ad incrociarsi nuovamente con quello di Gareth Bale. Il Milan pensa alla cessione del ceco, su cui piomba il Tottenham. Le indiscrezioni parlano di contatti tra i club, con gli Spurs che chiedono un conguaglio di 5 milioni - oltre al cartellino del ceco - per lasciar partire il gallese. Non se ne fece nulla.

L'avventura del ceco al Milan prosegue, ma nella stagione successiva perde il posto da titolare, con Antonini che glielo soffia. Dopo l'operazione alla caviglia, Jankulovski torna in campo il 6 gennaio 2010, nel successo largo dei rossoneri sul Genoa per 5-2.

Pochi giorni più tardi, durante la finestra di mercato invernale, nasce la possibilità di uno scambio sulle sponde del Naviglio: Jankulovski in nerazzurro e Mancini in rossonero. Ma il ceco dice no: vuole restare al Milan.

"Sì, è vero - ha confermato lui stesso qualche tempo più tardi a 'Sky Sport' -. Rifiutai l'Inter per giocarmi le mie carte in rossonero. Qui sono felice. Sono contentissimo di essere rimasto. Sento la fiducia della società".

Concluderà la stagione con 16 presenze tra tutte le competizioni. Un bottino magro per il laterale ceco, che nell'estate successiva è deciso a non lasciare il Diavolo e giocarsi le proprie carte, provando a sovvertire le gerarchie. Inizia un muro contro muro con la società e l'allenatore, Massimiliano Allegri, che non lo convoca per le gare disputate durante il precampionato.

"Il Milan rispetti il mio contratto come io rispetto le scelte dell'allenatore. Ho un contratto fino al 2011, sto bene qui a Milano con la mia famiglia. Sono scelte tecniche: non fanno piacere, ma io sono un calciatore del Milan e rispetto le scelte. Così come il Milan dovrebbe rispettare il mio contratto fino al 2011".

Ma la stagione del ceco è travagliata. Partito dietro ad Antonini nelle gerarchie, nella prima parte di stagione viene convocato col contagocce. La prima presenza arriva il 10 novembre 2010, con l'ingresso al ridosso del fischio finale della sfida contro il Palermo. Altro giro e altro infortunio: Jankulovski rientrerà in campo solo a fine gennaio, nel match dei quarti di finale di Coppa Italia vinto per 2-1 contro la Sampdoria.

Un problema fisico rimediato da Antonini apre le porte della titolarità a Jankulovski, ma il 19 marzo 2011 arriva un'altra doccia fredda: il ginocchio fa crac, con il classe 1977 che è costretto a sottoporsi a un nuovo intervento chirurgico e terminare la stagione in anticipo. Sarà l’ultima apparizione con la maglia rossonera.

Al termine della stagione, dopo aver conquistato il primo e unico scudetto in carriera, Marek Jankulovski lascia il Milan dopo la scadenza del contratto.

Quella in rossonero è stata un'avventura con vette altissime e minimi storici, tra la vittoria di Champions League e Supercoppa e il muro contro muro dell'estate 2010. A raccontare i suoi momenti in rossonero è stato proprio Jankulovski ai microfoni di 'Milan TV'.

"Il primo momento bello è stato sicuramente quando ho indossato per la prima volta la maglia del Milan coronando il mio sogno di giocare nella squadra più forte del mondo e poi naturalmente la finale di Atene non si dimentica, ma anche la finale di Supercoppa dove ho fatto gol. Per me il Milan è stato la realizzazione di un sogno, arrivare dalla Repubblica Ceca in Italia è un sogno e non capita a tutti, e sono durato 11 anni, sei dei quali al Milan con tante partite e tanti successi, ho sofferto un po’ all’inizio ma poi è stato meraviglioso. Tutti e 4 gli anni con Ancelotti sono stati bellissimi. Quello era un gruppo fantastico di giocatori straordinari, penso a Maldini, Costacurta, Rui Costa, Kakà, Stam, è stato un sogno giocare con simili giocatori e poi ancora con Ronaldinho, Ronaldo, Pato, Robinho, è stato un sogno essere un loro compagno".

Il ceco mantiene la promessa fatta più volte in precedenza e torna a casa sua, in Repubblica Ceca e al Banik Ostrava. Il secondo esordio con la maglia del club slesiano arriva il 15 ottobre 2011, undici anni dopo l'arrivederci e il trasferimento in Italia, al Napoli.

La sua favola, però, viene interrotta da un nuovo infortunio: la sfida contro il Hradec Kralove dura solo otto minuti, prima di un nuovo infortunio al ginocchio.

Il 20 febbraio 2012, Marek Jankulovski è costretto a dire basta e annuncia il ritiro dall'attività agonistica.

"Subito dopo l’infortunio ero determinato al 99 per cento a rientrare. Ma tornare dopo due infortuni così gravi è difficile. Ho avuto un po’ di tempo per assorbire quanto successo, ma ora mi sembra tutto chiaro".

L'8 giugno 2013, il Banik Ostrava organizza una partita d'addio al calcio per Jankulovski. "Diky!", ovvero "Grazie!" è la scenografia esposta dai tifosi in occasione del match.

Si conclude così la carriera di Jankulovski. Cresciuto in patria, nella sua Ostrava, è diventato grande nel Belpaese, conquistando uno Scudetto, un Mondiale per Club, una Supercoppa Europea e una Champions League, oltre a diventare un pilastro della Repubblica Ceca, con cui ha disputato tre Europei (2000, 2004 e 2008) e un Mondiale, quello nel 2006 in Germania con cui ha sfidato nel girone l'Italia di Lippi, poi campione del mondo.

Dopo qualche anno sabbatico, Jankulovski è tornato nel Banik Ostrava, ma questa volta nel ruolo di direttore sportivo. Un'avventura durata due anni, dall'estate 2018 a quella 2020, prima di un nuovo addio.

Ma nonostante il legame indissolubile con la sua terra e il suo club, la fiamma dell'amore di Jankulovski per l'Italia continua ad ardere. Napoli, Udine e Milano, da sud a nord. Tre tappe che hanno segnato la carriera di Marek Jankulovski, quel terzino venuto dall’est e diventato italiano d’adozione.