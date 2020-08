Marcos Antonio e Tete gioielli dello Shakhtar 'brasiliano': Inter avvisata

Marcos Antonio e Tete sono i nuovi gioielli brasiliani dello Shakhtar, avversario dell'Inter in Europa League: prosegue la tradizione verdeoro.

Lo Donetsk e i calciatori brasiliani. Potrebbe essere uno dei matrimoni calcistici più stravaganti degli ultimi 15 anni, ma in realtà ha portato molti frutti durante questo periodo.

sono solo alcune delle star della Selecao che hanno giocato per lo Shakhtar all'inizio del secolo.

Lo Shakhtar ha infatti dimostrato di essere un terreno fertile e collaudato per i giovani sudamericani, pronti ad affinare il loro gioco lontano dalle luci della ribalta, ottenendo anche diverse presenze in . In molti erano preoccupati di una possibile fine di questa unione: niente di più sbagliato.



L'allenatore portoghese Luis Castro ha sostituito il connazionale Paulo Fonseca come capo allenatore dopo il passaggio alla e con il suo Shakhtar è arrivato fino alla semifinale di .



Se Taison è probabilmente il giocatore più famoso della squadra attualmente, i talenti Marcos Antonio e Tete stanno entusiasmando fans e tifosi.

Marcos Antonio è stato nel mirino degli scout e degli esperti di calcio giovanile per molto tempo dopo una serie di prestazioni impressionanti nel Mondiale Under 17, in cui il si è classificato terzo nel 2017. Cresciuto nell'Athletico Paranaense, è arrivato allo Shakhtar a febbraio dopo un periodo di sei mesi con l'Estoril, nella seconda serie portoghese.

Acquistato per 3,5 milioni di euro, ci ha messo pochissimo a diventare un titolare con il suo nuovo club. Sebbene sia più a suo agio come un centrocampista difensivo in un reparto a quattro, è altrettanto abile nel rompere le linee e inserirsi nell'area di rigore avversaria.





"Mi piacciono come giocano Casemiro e Coutinho. Passaggi eccellenti, tiro eccezionale, ritmo e capacità di segnare goal sono i migliori attributi di qualsiasi giocatore" ha detto al sito web dello Shakhtar quando gli è stato chiesto su chi modellasse il suo gioco.

Forse la scelta di due giocatori così diversi riassume perfettamente le diverse qualità del suo gioco. Marcos Antonio raramente prova qualcosa di troppo difficile quando è in possesso. Il punto forte è la velocità con cui è in grado di ricevere la palla prima di consegnarla a un compagno di squadra, così da distinguersi dai coetanei.

Il suo gioco pressante ha impressionato tutti, con Fonseca che gli ha persino chiesto di ricoprire per un breve periodo il ruolo di un attaccante centrale e di rimanere al limite dell'area di rigore quando le squadre avversarie cercavano di uscire dalla pressione.





Soprannominato "Hurricane" nella sua terra natale, Tete non ha mai giocato una partita nella prima squadra del Gremio prima di essere acquistato dallo Shakhtar per 10 milioni di euro. Grazie alle gare giocate con il Brasile nel Sudamericano Under 20 all'inizio del 2019, Tete si è distinto come una potente arma d'attacco, e di fatto non è passato molto tempo prima di arrivare in Europa.



Le sue prime 14 partite in maglia Shakhtar hanno portato sei goal e tre assist. Questi includono una doppietta e un assist nella vittoria in Coppa d' per 4-0 della scorsa stagione contro gli FK Inhulets e il fondamentale pareggio contro la Dynamo Kiev che ha portato al titolo di Premier League ucraino.



Dotatissimo quando ha palla tra i piedi e estremamente veloce senza, l'unico problema di Tete è la sua prevedibilità mentre cerca costantemente di cambiare piede. Non è ancora noto se in futuro rimarrà a destra o se muoverà invece centralmente. Chissà.



Marcos Antonio e Tete hanno brillato in Ucraina, ora sperano di riportare allo Shakhtar l'Europa League. L' è avvisata.