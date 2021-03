Marchizza e Frabotta le note stonate per l'Under 21: salteranno la prossima per squalifica

Marchizza e Frabotta non ci saranno nei quarti di finale degli Europei Under 21: entrambi squalificati dopo il 4-0 alla Slovenia.

Missione compiuta per l’Italia Under 21. La compagine guidata da Paolo Nicolato infatti, imponendosi con un netto 4-0 contro la Slovenia, si garantita quella vittoria che le è valsa il secondo posto nel Gruppo B ed il conseguente approdo ai quarti di finale dei Campionati Europei.

Una prestazione straordinaria quella degli Azzurrini che hanno dominato in lungo e largo così come ampiamente dimostrato dai ben dieci tiri nello specchio della porta difesa da Vekic.

Una serata quasi perfetta quella di un’Italia Under 21 che continua il suo percorso nella massima competizione continentale, in qualche modo macchiata solo da un paio di note stonate.

Nicolato infatti, nei quarti di finale che partiranno il prossimo 31 maggio, oltre a Tonali che ha rimediato tre turni di squalifica nel match d’esordio contro la Repubblica Ceca, non potrà contare nemmeno su Riccardo Marchizza e Gianluca Frabotta.

Il difensore dello Spezia infatti, entrato in campo al 54’ quando il risultato era già sul 4-0, è stato ammonito prima al 55’ e poi all’82’ per due falli ai danni di Matko, venendo così espulso per la seconda volta in questo torneo (aveva rimediato un doppio giallo già contro la Repubblica Ceca).

Altrettanto clamorosa l’ingenuità dell’esterno sinistro della Juventus che, entrato all’86’ da diffidato per sostituire Cutrone, ha fatto in tempo a rimediare un giallo pesante in pieno recupero per una spinta ai danni del solito Matko.

Due errori di gioventù che stonano in una serata nella quale la partita non è praticamente mai stata in bilico.