Marchisio allo Zenit: da ‘Principino’ a ‘Zar’, il trionfo lontano dalla comfort zone

L'avventura in Russia di Marchisio, che dopo aver lasciato la Juventus accetta la sfida Zenit e vince il titolo russo prima di un nuovo infortunio.

Da 'Principino' all’ombra della Mole a 'Zar' di San Pietroburgo. Una scelta di quelle complicate, in cui serve coraggio e quella voglia di rimettersi in discussione a 32 anni, lasciando la comfort zone per dimostrare di poter essere ancora protagonista. Una decisione difficile, in cui i sentimenti restano al primo posto e ti spingono a navigare verso l’ignoto per non tradire l’amore di una vita, quella Juventus che si è trasformata da sogno d’infanzia a realtà con le vittorie sul campo da protagonista.

Una mattina di fine estate 2018, Claudio Marchisio ha scelto di ripartire da molto lontano, ed esattamente da San Pietroburgo, tornando ad essere solo un tifoso innamorato della Juve dopo esserne stato capitano e simbolo. Una storia conclusasi 25 anni dopo il suo ingresso nelle giovanili bianconere, nel lontano 1993. Lo Zenit e la Russia, perché quel ragazzo dal cuore juventino non riusciva ad immaginarsi con un’altra maglia in Serie A. Non si vede nei panni di avversario della sua Juventus.

“Non ho avuto alcun dubbio nel firmare per lo Zenit, mi piace il club e la sua ambizione. Dopo aver lasciato la Juventus, ho promesso che non avrei firmato per nessuna squadra italiana, ma volevo comunque trovare una squadra che condividesse i miei valori. Quando sono venuto allo stadio, sono rimasto impressionato dai tifosi. Ho parlato anche con Criscito e gli ho chiesto di raccomandarmi un buon ristorante. Lui mi ha confermato che lo Zenit è un club speciale".

Il numero dieci sulle spalle, quello del suo amico ed ex compagno Alessandro Del Piero, e sei milioni e mezzo d’ingaggio per convincere un uomo di grandi valori e un calciatore sopra la media. Javier Ribalta, a quel tempo direttore sportivo dello Zenit e attualmente coordinatore dell'area sportiva del Parma, ma con un passato nell’area scouting della Juventus, non ha avuto dubbi e non appena ha fiutato l’opportunità di prendere Marchisio a parametro zero l’ha colta al volo. Fondamentale la presenza nello staff tecnico di Andrea Scanavino, preparatore atletico del club russo e della Nazionale di Mancini: a lui era affidato il compito di gestire il programma di riatletizzazione di Marchisio, reduce da un periodo tutt’altro che brillante con la Juventus fino alla separazione con la rescissione del contratto.

Benvenuto, Claudio 🌊🇮🇹



Claudio Marchisio is officially a Zenit-player!#MarchisioIsZenit pic.twitter.com/fAOBSEtyWZ — FC Zenit in English✨ (@fczenit_en) September 3, 2018

Lasciata la numero 8 della Juventus, Marchisio si cala immediatamente nella nuova avventura. Ad accoglierlo c’è lo Zenit San Pietroburgo di Semak, che vuole tornare a vincere il campionato russo dopo quattro stagione di astinenza. L’ex bianconero va a rinforzare una squadra già molto temibile, con in attacco Dzyuba, Azmoun e Kokorin; Druissi e Malcom sugli esterni, l’ex Roma Leandro Paredes in cabina di regia e il la coppia di difensori centrali con il giusto mix di esperienza e qualità formata da Rakitskiy e Mammana.

Marchisio sa come si vince. Il successo è nel suo DNA e lo è sempre stato, fin da quando difendeva i colori della Juventus nel settore giovanile. Dopo aver chiuso la storia d’amore lunga 25 anni in bianconero con 389 presenze, 37 gol e 42 assist, oltre a 7 scudetti, 4 Coppe Italia e 3 Supercoppe Italiane, il ‘Principino’ riparte a modo suo da San Pietroburgo, con un altro trionfo. Nella sua prima – e alla fine unica – stagione in Russia, il classe 1985 partecipa al successo in campionato dello Zenit a quattro anni dall’ultima volta. Un lasso di tempo troppo ampio per chi è abituato a dominare, un digiuno che la formazione russa non vedeva l’ora di interrompere. Un titolo festeggiato in maniera molto singolare il 4 maggio 2019: lo Zenit era in aereo di ritorno dalla trasferta contro l’Akhmat Groznyi quando la notizia della sconfitta della Lokomotiv Mosca per 2-0 sul campo dell’Arsenal Tula ha dato ufficialmente il via alla festa con tre turni d’anticipo.

L’impatto di Marchisio con la nuova realtà è da urlo. Ufficializzato il 3 settembre 2018, l’ex Juve viene gettato nella mischia da Semak alla prima occasione, nella sfida contro l’Orenburg del 16 settembre, match vinto per 2-1. Quattro giorni più tardi la prima anche in Europa League con circa mezz’ora di gioco contro il Copenaghen, mentre il 24 settembre il classe 1985 disputa la prima da titolare in Coppa di Russia nel 4-0 al Volgar. Il 30 settembre 2018, Marchisio realizza il suo primo goal con la maglia dello Zenit nella sua prima dall’inizio nel campionato russo, nella gara persa in rimonta per 2-1 contro l’Anzhi Makhachkala.

La stagione del ‘Principino’ si conclude con 15 presenze in tutte le competizioni e 2 goal. Ma al di là dei numeri, a colpire e il grande impatto che Marchisio ha avuto sull’ambiente e l’impronta che ha lasciato all’interno dello spogliatoio e in tutto l’ambiente. Non una semplice tappa della carriera ma una scelta ponderata di rimettersi in gioco e dimostrato il suo spessore umano e professionale lontano dai luoghi natii e più cari.

"Ho lasciato casa e ho trovato una famiglia a 6.000 km di distanza. Ho lasciato i miei sogni e ne ho trovati di nuovi. Ho lasciato la squadra del mio cuore ed ho trovato una squadra che è entrata nel mio cuore. Ho lasciato 7 scudetti di fila e ho trovato l'ottavo", ha scritto su Instagram.

L’esperienza in Russia è anche l’occasione per misurarsi nuovamente con il percorso stretto, tortuoso e difficile dell’infortunio. Dopo l’intervento al legamento crociato sinistro nell’aprile 2016, quando vestiva la maglia della Juve, che lo costrinse a saltare gli Europei, Marchisio conclude in anticipo la stagione con lo Zenit a causa dell’operazione al menisco del ginocchio destro nell’aprile 2019. Intervento fatto a Torino, così come la prima parte della riabilitazione, prima di proseguire il recupero in Russia, almeno secondo i programmi.

“Far parte del gioco significa mettere in conto gli infortuni. Continuare a farne parte significa rialzarti ogni volta e dimostrarti più forte degli incidenti di percorso. Anche questa volta mi rialzerò, perché ho ancora voglia di far parte del gioco, perché il vostro affetto rende tutto più semplice e soprattutto perché, operata anche questa, le ginocchia sono finite", ha scritto su Instagram l'ex Juventus.

The club can confirm that Claudio Marchisio's contract has been mutually terminated.



Zenit would like to thank Claudio for his time with the club and wish him all the best for the future. pic.twitter.com/yu27GeBsMZ — FC Zenit in English✨ (@fczenit_en) July 1, 2019

Il tempo e il corso degli eventi cambiano le carte in tavola. In estate, Claudio Marchisio e lo Zenit San Pietroburgo decidono di separare le loro strade. Una scelta congiunta che porta alla firma della rescissione consensuale del contratto con un anno d’anticipo rispetto alla naturale scadenza dell’accordo. Il primo luglio 2019, il club russo annuncia ufficialmente la fine del rapporto con il classe 1985.

Poi il ritorno in Italia, nella sua Torino, e l’annuncio della decisione di lasciare il calcio giocato e appendere gli scarpini al chiodo nella conferenza stampa all’Allianz Stadium del 3 ottobre 2019:

“Se non si può dare il massimo in campo è giusto lasciare. Questa estate sono stati mesi difficili, cercavo di riprendermi e volevo fare cose che il corpo non riusciva più a fare. Non è importante l'età, conta quello che senti dentro. Negli ultimi mesi sono arrivate offerte importanti, ma se avessi accettato non avrei avuto rispetto di me stesso perché sapevo che non avrei potuto dare tutto. Per questo sono arrivato a questa decisione, ho vinto moltissimo coi miei compagni e queste emozioni mi rimarranno sempre".

Da 'Principino' a 'Zar'. Dieci mesi a San Pietroburgo in cui Marchisio ha vissuto un concentrato di emozioni, passando dall’infortunio alla gioia per il titolo, e in cui ha dimostrato ancora una volta il suo spesso tecnico e umano. Scegliendo la strada più difficile, quella dell’ignoto, per non tradire l’amore di una vita, la Juventus.