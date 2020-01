Marchisio sbarca nel futsal: è partner della L84

La banalità, si sa, è un concetto che a Claudio Marchisio non appartiene. Affatto. Non sorprende, quindi, che l'ex centrocampista della nella giornata odierna sia sbarcato nel mondo del futstal, spalleggiando tramite Mate - la sua società - la crescita della L84, società di Calcio a 5 di serie A2.

"Con questa operazione – spiega il Principino – vogliamo portare il più in alto possibile L84, che già oggi rappresenta la massima espressione del Futsal a e provincia. Vogliamo rendere questa società patrimonio e orgoglio della nostra città e al tempo stesso contribuire a far crescere il movimento a livello nazionale".

Musica per le orecchie del fondatore della società, Lorenzo Bonaria, anima di un progetto sempre più ambizioso:

"Siamo davvero orgogliosi di questa nuova partnership con Claudio Marchisio e con Mate. Sono fiero di ciò che L84 è diventata, non solo a livello di prima squadra ma soprattutto a livello giovanile. L84 infatti è anche la prima squadra di calcio a cinque in Piemonte-Valle d’Aosta ad essere nominata - Scuola Calcio Elite. Per noi è una grande sfida e una grande opportunità. Siamo convinti che ci sia una grande voglia di Futsal, lo vediamo ogni giorno grazie ai bambini ed ai ragazzi del nostro settore giovanile. Inoltre, il Calcio a 5 in molti paesi è considerato la palestra del calcio a 11. Alcuni tra i più importanti calciatori del mondo del calibro di Ronaldinho, Douglas Costa, Neymar e Ben Yedder ricordano come aver giocato a Futsal abbia contributo in maniera decisiva alla loro crescita tattica e tecnica".