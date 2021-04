Marcelo scrutatore, Zidane: "Ma in Chelsea-Real Madrid ci sarà"

Zinedine Zidane conferma che Marcelo lavorerà al seggio elettorale di Madrid, ma prenderà parte a Chelsea-Real: "Mercoledì sarà con noi".

Marcelo farà lo scrutatore, ma non salterà Chelsea-Real Madrid. Lo fa sapere in conferenza stampa Zinedine Zidane, annunciando la presenza del brasiliano per il ritorno della semifinale di Champions di mercoledì.

A Londra, nonostante sia stato reclutato come scrutatore in un seggio elettorale della capitale spagnola per martedì 4 maggio, il terzino risulterà arruolabile.

"Marcelo adempirà ai suoi impegni, ma mercoledì sarà con noi".

Una buona notizia che sa di sollievo per Zidane, il quale rischia già di dover rinunciare all'infortunato Mendy e dunque si ritrova in piena emergenza sulla corsia sinistra. Un fuoriprogramma tanto inedito quanto grottesco quello di Marcelo scrutatore, ma che per fortuna del Real non priverà l'allenatore francese del mancino verdeoro per la supersfida di Stamford Bridge.