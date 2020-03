Maran verso l'esonero: il Cagliari cambia, Canzi favorito su Stramaccioni

Mesi terribili per il Cagliari, passato dal sognare l'Europa a guardarsi dietro le spalle: l'ennesima sconfitta porta al cambio in panchina.

Il pareggio contro il sembrava un segnale in più di una squadra pronta a lottare nelle zone nobili della classifica. Il dispiacere per la rimonta contro la un passo falso passeggero. E invece tutto ribaltato per il , che da inizio dicembre ha intrapreso una discesa negli inferi. Ora Rolando Maran è arrivato al capolinea della sua avventura.

Secondo Sky Sport, infatti, l'undicesima gara senza vittorie per il Cagliari, sconfitto alla Sardegna Arena contro la per 4-3, ha portato Giulini a compiere delle valutazioni, nonostante un contratto fino al 2022 che sembrava poter evitare l'esonero. Il periodo nero, però, dura da troppo tempo.

Giulini starebbe pensando di affidare la panchina del Cagliari a Max Canzi. L'attuale allenatore della Primavera rossoblù sta lotta per conquistare lo Scudetto giovanile, ma adesso il presidente potrebbe chiedergli di salvare la stagione della Prima squadra.

Canzi è un tutt'uno con i giocatori del Cagliari Primavera, un padre che sta portando i ragazzi rossoblù a raggiungere risultati mai visti prima, a pochi punti dalla vetta e con la possibilità di qualificarsi alle semifinali playoff Scudetto per poi provare a vincere il titolo contro le grandi favorite del Nord- .

La possibilità B esiste comunque e si chiama Stramaccioni. Quest'ultimo è stato più volte accostato al Cagliari e dopo l'esperienza in terra iraniana è pronto a rimettersi in gioco. La certezza ad oggi è una: l'avventura di Maran in Sardegna sta per finire.