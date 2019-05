Maradona fermato all'aeroporto di Buenos Aires: è già stato rilasciato

L'ex fuoriclasse del Napoli ha ricevuto dalla polizia una denuncia presentata dall'ex compagna Rocio Oliva al ritorno in Argentina.

Nuovamente in terra argentina, Diego Armando Maradona non ha avuto proprio un'accoglienza da re. Il tecnico sudamericano, infatti, è stato fermato all'aeroporto di Buenos Aires dopo essere tornato dal , dove come noto allena i Dorados de Sinaloa.

Maradona ha infatti ricevuto dalla polizia una denuncia presentata dall'ex compagna Rocio Oliva: al Pibe de Oro è stata notificata la data dell'udienza del processo, prima di essere rilasciato dalle forze dell'ordine in compagnia del suo avvocato Matias Morla.

Lo scorso dicembre Maradona, secondo quanto riportato allora dai media argentini, era stato cacciato dalla casa di Bella Vista abitata oramai da tempo solo da Rocio Oliva, dopo il rifiuto di lei di di trasferirsi in Messico per seguire la carriera dell'allenatore.

In passato la relazione tra Maradona e la donna era stata decisamente movimentata, tanto che in un albergo di Madrid la polizia spagnola indagò su una presunta aggressione subita. Rocio Oliva non denunciò però nulla, avvalendosi della facoltà di non rispondere.

Da canto suo Maradona non aveva usato certo giri di parole riguardo Rocio Oliva in passato:

"L’amore con Rocío è morto. A Dubai, mi ha aspettato per andare a dormire a fare foto e mostrare ai suoi amici e nascondere le cose che riguardavano noi. Tutto era già morto. La verità è che sono stato idiota".

Maradona aveva poi concluso la sua dichiarazione riguardo la calciatrice argentina generando una grossa polemica per le perole usate: