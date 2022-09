Nuova avventura per il difensore greco allo Sharjah: giocherà negli Emirati Arabi con l'ex compagno ai tempi della Roma Miralem Pjanic.

Kostas Manolas lascia l'Olympiacos e vola negli Emirati Arabi. L'avventura in Grecia dell'ex difensore di Roma e Napoli si conclude dopo solo otto mesi dal ritorno ad Atene: è fatta per il trasferimento nelle fila dello Sharjah.

Nei giorni scorsi, il nuovo club del difensore classe 1991 ha pubblicato le prime immagini dell'arrivo negli Emirati e delle visite mediche, iter a cui si è sottoposto Manolas prima della firma del contratto.

. L'ex difensore di Roma e Napoli - 9 goal e 6 assist in 216 presenze in Serie A - si appresta a vivere una nuova esperienza, questa volta lontano dall'Italia e dalla sua Grecia. Una sfida che ha accettato rimettendosi in gioco lontano dall'Europa.

Nello Sharjah il greco ritrova Miralem Pjanic con cui ha condiviso lo spogliatoio per due anni (2015 e 2016) alla Roma. Il centrocampista bosniaco si è trasferito nel club emiratino nelle scorse settimane da Barcellona in prestito.

Una presentazione in grande stile, ma col brivido. L'avventura di Kostas Manolas allo Sharjah inizia col brivido. Il greco ha posato con la nuova maglia accanto ad un leone in carne ed ossa. Nel corso dello shooting, però, l'animale ha ruggito all'improvviso, spaventando Manolas, che si è allontanato immediatamente con uno scatto.