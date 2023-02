Mandorlini torna in panchina dopo due anni: è il nuovo allenatore del Mantova

L'ex tecnico del Verona torna a sedersi in panchina dopo due anni: il Mantova l'ha scelto per il dopo Corrent.

Nuova avventura per Andrea Mandorlini che si appresta a tornare in panchina: il tecnico ravennate è pronto a diventare il nuovo allenatore del Mantova in Serie C, come riferito da 'Sky'.

Il club lombardo, terzultimo nel girone A, ha infatti annunciato l'esonero di Nicola Corrent dopo il ko contro il Vicenza.

" Mantova 1911 comunica che Nicola Corrent è stato sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra.

Insieme a mister Corrent sono stati sollevati dai rispettivi ruoli anche l’allenatore in seconda Marco Mancinelli ed il preparatore atletico Sandro Bedin.

Il club ringrazia il tecnico e i componenti del suo staff per il lavoro svolto in questi mesi, augurando le migliori fortune professionali per il prosieguo della loro carriera".

Al suo posto, il club biancorosso ha deciso di puntare su un profilo di comprovata esperienza. Quello di Mandorlini, appunto.

L'ex tecnico del Verona riparte dunque dal terzo livello del calcio nostrano a due anni di distanza, sempre in C, dalla sua ultima esperienza maturata alla guida del Padova.

Salito alla ribalta nei suoi cinque anni alla guida della formazione scaligera, portata dalla Lega Pro alla Serie A tra il 2010 e il 2015, Mandorlini ha poi guidato per qualche mese il Genoa prima di ripartire dalla B e dalla Cremonese.

I suoi unici sigilli da tecnico, però, sono ancora più datati: Mandorlini, infatti, ha allenato anche in Romania vincendo un campionato, una coppa nazionale e una Supercoppa alla guida del Cluj.