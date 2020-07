Mancosu supera De Bruyne: 2° miglior centrocampista goleador d'Europa

14esimo centro stagionale per Mancosu, che non aveva mai segnato così tanto neanche in Serie B: nell'ultima giornata punta la salvezza e Garcia.

Marco Mancosu e Gianluca Lapadula sono gli eroi che tengono vivo ancora per qualche giorno il sogno dei tifosi del . Grazie al successo contro l' , infatti, i giallorossi si giocheranno la salvezza alla pari del nell'ultima giornata. Con il centrocampista sempre più nella storia del club pugliese.

Con la rete su rigore all'Udinese, infatti, Mancosu ha messo dentro il suo 14esimo centro stagionale, 9 dei quali arrivati su calcio di rigore. Due tra l'altro sono stati sbagliati dall'ex , che in caso di avvenuta realizzazione sarebbe già il centrocampista con più goal nei massimi campionati europei 2019/2020.

Insieme alla salvezza e dunque al grande obiettivo principale, Mancosu nell'ultima giornata proverà anche ad ottenere quello personale: sì perchè nel 37esimo turno ha superato un mostro sacro come De Bruyne, che ha concluso il campionato a 13 reti, guardando ora davanti a sè Raul Garcia.

Il centrocampista dell' Bilbao ha infatti chiuso la stagione della con 15 goal, risultando per ora il miglior centrocampista del continente in termini realizzativi: solo Mancosu può pareggiare il dato o superarlo, magari proprop unendo l'utile al dilettevole, il record alla permanenza in .

Classe 1988, Mancosu ha cominciato la sua carriera nella massima serie con il Cagliari, andando subito in goal, per poi effettuare una lunga gavetta prima del ritorno in Serie A. Ora si gioca la salvezza con il Lecce, con dubbi sul futuro relativi all'eventuale retrocessione e al calciomercato che tra l'altro potrebbe proprio portarlo nuovamente a casa, in Sardegna, in caso di interesse rossoblù rinnovato.

Segnando 14 reti, tra l'altro, Mancosu ha già superato quasi tutti i marcatori del Lecce in una sola stagione di Serie A: da Di Michele a Konan, passando per Giacomazzi, Pasculli, Vugrinec e Bojinov. Meglio di lui in un'annata singola del campioanto solamente Lucarelli, Vucinic e Chevanton. Veri e propri campioni. Aspetti secondari: l'essenziale sarà la salvezza.