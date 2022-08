Mancosu torna a casa: risolto il contratto con la SPAL, è vicino al Cagliari

Il centrocampista sardo lascia la formazione biancazzurra dopo un anno, ritornando in rossoblù, nella squadra della sua città.

Il 27 maggio del 2007 è una data che Marco Mancosu non scorderà mai: nato a Cagliari, cresciuto a Cagliari. Nel Cagliari: Marco Giampaolo lo schiera nel tridente contro l'Ascoli, in Serie A. Lui ci mette 12 minuti per segnare il suo primo goal in massima serie, all'esordio assoluto a 19 anni. Nulla da aggiungere.

Quelle emozioni per il classe 1988 potrebbero tornare presto, ma questa volta in Serie B, completando un percorso e un cerchio, nel pieno segno del destino.

Nella giornata di oggi la SPAL ha comunicato la risoluzione consensuale del contratto del centrocampista, dopo una sola stagione in biancazzurro.

"S.P.A.L. comunica di aver risolto consensualmente il rapporto sportivo col centrocampista Marco Mancosu. La società S.P.A.L. ringrazia Marco per l'impegno mostrato nel corso dell'esperienza a Ferrara, augurandogli di ottenere altre soddisfazioni nel prosieguo della sua carriera".

Con la SPAL Mancosu ha collezionato 36 presenze e 6 reti: bottino ottimo arrivato dopo i 5 anni vissuti al Lecce, caratterizzati dalla scalata dalla Serie C alla Serie A.

Proprio in massima serie il centrocampista sardo si è distinto con 14 goal in 33 gare nella stagione 2019/20, terminata con la retrocessione in Serie B.

Dalla cadetteria ripartirà con il Cagliari: secondo quanto riportato da "Sky Sport" Mancosu tornerà in rossoblù dopo 13 anni dall'ultima volta, nonostante l'interesse del Brescia.

La partita finale giocata dal centrocampista con il Cagliari risale al 17 maggio 2009, al Granillo contro la Reggina: è stato però portato in panchina il 21 agosto del 2011, in una gara di Coppa Italia contro l'AlbinoLeffe, senza scendere in campo, prima di essere ceduto al Siracusa.

Mancosu sosterrà le visite mediche nella giornata di giovedì 18 agosto, chiudendo il percorso lunghissimo che lo ha condotto in giro per l'Italia, ritornando a casa.