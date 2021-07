Mancini in lacrime, l'Italia è Campione d'Europa: "Ragazzi meravigliosi"

L'abbraccio con Vialli a fine gara, grande commozione per il titolo conquistato contro l'Inghilterra: "Abbiamo dominato dopo il loro goal".

L'Italia è Campione d'Europa. A Wembley, in casa dell'Inghilterra, vittoria ai rigori per gli azzurri. Capaci di rimontare il goal iniziale di Shaw con quello di Bonucci, giocare alla grande, sfiorare il vantaggio, andare oltre i supplementari e trovare in Donnarumma l'eroe.

Lacrime per tutti, lacrime copiose per Roberto Mancini. Abbraccio con Vialli, l'amico di una vita, e grande emozione per il titolo europeo conquistato nel 2021, dopo una striscia di vittorie da record, dopo una rivoluzione del gioco e della consapevolezza.

Al termine della gara, alla Rai, Mancini è visibilmente commosso: