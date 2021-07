Mancini soddisfatto: "L'Italia del 2006 vinse i Mondiali, noi vedremo dove arriveremo"

L'Italia vince contro il Belgio ed è la seconda semifinalista di Euro 2020, ritornando tra le prime quattro d'Europa dopo nove anni da Euro 2012: al termine della sfida dell'Allianz Arena, il commissario tecnico, Roberto Mancini, non ha nascosto la sua soddisfazione.

“Abbiamo meritato di vincere, siamo stati straordinari nel gioco. E’ chiaro che abbiamo sofferto gli ultimi dieci minuti, quando eravamo stanchi, ma potevamo far qualche goal in più. All’inizio era una partita abbastanza aperta, ma non di sofferenza. Non abbiamo mai sofferto".

L'allenatore azzurro guarda al futuro, alle prossime gare (l'Italia affronterà la Spagna), ma non parla di obiettivo raggiunto, anzi:

"Non avevamo un obiettivo minimo alla vigilia. Siamo partiti per fare il massimo che potevamo fare. La strada è lunga, vediamo quello che accadrà. L'Italia del 2006 ha vinto il Mondiale: vediamo dove arriveremo noi. Dobbiamo recuperare le energie: la Spagna è una grande squadra, ma noi stiamo facendo molto bene."

Tra la gara di questa sera e l'infortunio di Spinazzola: adesso c'è la spagna all'orizzonte, e Mancini vuole prepararla passo dopo passo:

"E' stata una grandissima partita, meritavamo di più, sicuramente di non soffrire. Il Belgio è una squadra forte, ma non è da oggi che giochiamo così. Ringrazio i miei giocatori per la partita che hanno giocato. Spinazzola? Speriamo che non sia grave, ma la dinamica dell'episodio non è bellissima".