Mancini imbattuto come Lippi: "Spero di eguagliarlo nel 2022"

L'Italia di Mancini emula quella di Lippi imbattuta per 25 gare, ma il ct ammicca ai Mondiali: "Spero di eguagliarlo nel 2022...".

Roberto Mancini come Marcello Lippi. Col 2-0 in Lituania eguagliato la striscia super di 25 risultati utili consecutivi in Nazionale fatta registrare dall'allenatore viareggino, ma l'attuale ct dell'Italia - alla 'Rai' - pensa ancora più in grande e strizza l'occhio ai Mondiali.

"Il primato di Lippi? Sarei contento di eguagliarlo a dicembre 2022... Sono felice perchè siamo in testa al gruppo, mi fa piacere, ma è una cosa fine a se stesso".

25 - L’Italia non perde da 25 gare con Roberto Mancini (20V, 5N), eguagliando la seconda serie più lunga senza KO nella storia della Nazionale, registrata con Marcello Lippi tra il 2004 e il 2006; solo Vittorio Pozzo ha fatto meglio (30, 1935-1939). Baluardo.#LituaniaItalia pic.twitter.com/pVr7Ai6im5 — OptaPaolo (@OptaPaolo) March 31, 2021

Analizzando il successo ottenuto a Vilnius, Mancini ammette le difficoltà incontrate dagli azzurri.

Immobile non ha vissuto una delle sue notti migliori, ma ha chiuso i conti su rigore a tempo scaduto.

"Ci ha messo il massimo, bisogna valutare la condizione fisica dei giocatori in questo momento, a volte si è più appannati. L'importante è che lui, come Belotti, ci siano, poi arriveranno i goal con continuità. "Tre partite in una settimana sono veramente dure, la prossima volta in casi così dovremo valutare tante cose. Tutte le partite vanno affrontate al 100%, anche quando la condizione non è al top come in questo momento".

Mancini, infine, ribadisce di gradire l'ipotesi di allargare le rose per gli Europei a 25 calciatori.