Mancini non ci sta: "Valutazioni sbagliate, si guarda solo al risultato"

Il commissario tecnico analizza la partita contro l'Inghilterra, sfogandosi: "Quelle a caldo non sono mai giuste, bisogna fare punti".

La sconfitta contro l'Inghilterra al "Maradona" ha offerto diversi spunti di riflessione in casa Azzurra, con la Nazionale che sarà impegnata domenica sera contro Malta.

Una sfida già importante per l'Italia per conquistare punti pesanti in ottica qualificazione ai prossimi Europei del 2024: intervenuto a Sky Sport, Roberto Mancini, commissario tecnico degli Azzurri, ha rilanciato lo spirito dei suoi.

"Vogliamo essere quelli che siamo stati nel secondo tempo con l'Inghilterra, anche in parte all'inizio del primo tempo, cercando di essere più precisi in zona goal e meno disattenti in qualche situazione. Conta fare i punti sempre, perché per qualificarsi bisogna farli".

Si sfoga, invece, Mancini, riferendosi alle critiche arrivate dopo la sconfitta contro gli inglesi: lo staff tecnico deve fare altre valutazioni, per l'allenatore.

"Le valutazioni a caldo non sono mai troppo giuste perché si guarda esclusivamente il risultato, ma siccome non è il nostro lavoro, bisogna vedere anche altre cose. Penso che siano sbagliate le valutazioni: ci sono momenti in cui qualche giocatore non è in condizione, per via delle tante partite che giocano, ma sono giocatori che possono dare ancora tanto".

Secondo Mancini non c'è una via giusta per vincere: anzi, si toglie pure qualche sassolino dalla scarpa, riferendosi al successo agli Europei.

"Non c'è un modo solo per vincere: noi ne abbiamo sperimentato uno e ci è andato bene quando non eravamo tra le 5-6-7 migliori a detta vostra, quindi siamo riusciti. Poi dopo non ci sono medicine giuste o sbagliate. Faremo diversi cambi: anche Retegui dovrà essere valutato".