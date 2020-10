Mancini sul Covid nel calcio: "Ci sta distruggendo, ma aprirei gli stadi"

Roberto Mancini rimarca l'emergenza Covid ma lancia un monito: "Ci sono club che hanno bisogno di incassi, manderei più pubblico negli stadi".

Il Coronavirus sta condizionando il mondo intero, calcio compreso. Roberto Mancini lo sa, ma rivolge il pensiero anche a chi il calcio serve per vivere.

Il ct della Nazionale, a 'SportLab', lancia un monito preciso.

"Il Covid ci sta distruggendo. Fosse per me, manderei già da oggi più pubblico negli stadi, magari ben distribuiti tra i vari settori. Ci sono club che hanno bisogno degli incassi della domenica. Ci vorrà tempo per rialzarsi, tra poco sarà più di un anno che gli stadi sono vuoti e i club hanno bisogno dei soldi del botteghini". Scelti da Goal Goal 50 Fan Vote: chi è stato il miglior giocatore della stagione 2019/2020? Altre squadre "C’è del moralismo nel dire che il calcio deve fermarsi. Quelli che dicono che il calcio non è essenziale vivono in un altro mondo. Il calcio ha pagato l’essere considerato uno sport di ricchi, ma in questo settore lavorano tante persone che hanno stipendi normalissimi".

Mancini è un fiume in piena.

"Non capisco come facciano a definire essenziali alcune attività e altre meno: per me lo è il calcio, perché è il mio lavoro, così come per chi ha un bar o chi vende i giornali. Ci sono i magazzinieri, chi mette a posto il campo, chi pulisce gli spogliatoi, il cuoco che fa da mangiare". "Mancanza di responsabilità dopo le vacanze? Noi siamo stati in ritiro 11 giorni e abbiamo fatto 11 tamponi, il calcio sta già vivendo in una bolla".

Il tecnico jesino parla anche di calcio giocato, in particolare di ciò che aspetta l' .

"Il primo obiettivo è chiudere al comando il gruppo di . Sono sicuro che avremo le nostre chance agli Europei, ma devi avere anche fortuna. Le squadre che temo di più sono la , che ha giocatori bravi e giovani, e la , che sta tornando ai suoi livelli".

Si passa all'eterno ballottaggio tra Belotti e Immobile.

"Immobile e Belotti devono stare tranquilli, ai miei tempi il ct poteva scegliere fra 6 attaccanti, io fra 2. I centravanti per gli Europei sono già decisi, a meno che non esca uno Schillaci all'ultimo momento. Li alterneremo perché si giocheranno tre partite in 10 giorni dopo una stagione faticosa. Ciro e Gallo per fortuna sono amici, poi ci sono Caputo e Lasagna. Sono tutti bravi ragazzi e questo aiuta, se siamo riusciti a fare quello che stiamo facendo è perché si sono messi sempre tutti a disposizione. Fra loro c'è un ottimo rapporto".

