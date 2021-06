Mancini annuncia il ritorno di Verratti: "Vedremo come starà al 45'"

Le parole di Roberto Mancini in conferenza stampa alla vigilia di Italia-Galles: "Il 'biscotto'? Non ci tocca, giocheremo per vincere come sempre".

Vigilia dell'ultima gara del girone A di Euro 2020 per l' Italia, impegnata col Galles per difendere il primato: agli azzurri basterà pareggiare per chiudere davanti a tutti e regalarsi l'ottavo di finale contro la seconda del gruppo C.

Intervenuto in conferenza stampa, Roberto Mancini ha annunciato la titolarità di Marco Verratti, pronto per esordire in questi Europei.

"Marco ha bisogno di giocare. Per ora sta bene, si allena da diversi giorni ormai. Vedremo come starà dopo i primi 45 minuti, quali saranno le sue sensazioni. Lì faremo le nostre valutazioni".

Nessun rischio di 'biscotto' all'Olimpico: l'Italia giocherà per vincere, come sempre.

"Giocheremo per vincere, questo è il nostro principio a cui terremo fede. Il 'biscotto'? E' un problema che non ci riguarda, gli ottavi li giocheremo a Londra o Amsterdam. Non avremo problemi ad incontrare l'una o l'altra squadra. Ci aspetta una gara difficile, la terza in dieci giorni".

Il Galles è la classica squadra britannica, forte fisicamente e non semplice da affrontare.

"Da anni stazionano nella parte alta del ranking, hanno giocatori di qualità. Hanno quattro punti e non sono di certo gli ultimi arrivati. Nel 2016 arrivarono in semifinale se non erro".

La mentalità dell'Italia è cambiata rispetto agli anni precedenti: spirito offensivo e bel gioco sono i cardini principali.

"C'è stato un ricambio generazionale dopo aver vinto 4 Mondiali col nostro gioco: la fase difensiva è fondamentale, serve un bilanciamento. Stiamo provando ad attaccare di più, il merito è dei ragazzi che stanno assimilando i dettagli del gioco".

Turnover necessario per mille ragioni.