Mancini ammonito e squalificato o no? Cos'è successo in Milan-Roma

La Lega Serie A ha fatto chiarezza sul caso riguardante il difensore giallorosso, apparentemente ammonito, e in diffida, contro il Milan.

La Serie A è regolarmente ripresa dopo la sosta per i Mondiali in Qatar e le prime due giornate del 2023 hanno riservato sorprese ed emozioni in tutti i campi, compreso quello di San Siro per la gara tra Milan e Roma.

Una delle "classiche" del massimo campionato italiano, terminata 2-2 dopo un finale caratterizzato dalle due reti dei giallorossi, firmate Ibanez e Abraham.

La sfida è stata importante anche per quel che riguarda i cartellini gialli: 10 in totale, compreso lo stesso difensore brasiliano che, in diffida, salterà il match contro la Fiorentina nella diciottesima giornata.

Tra le ammonizioni, in un primo momento, sembrava esserci anche quella a Gianluca Mancini, che da diffidato pareva dover saltare la partita contro i viola al pari del suo collega di reparto. Ma l'ex atalantino è stato ammonito? Cos'è successo in Milan-Roma?

MANCINI AMMONITO O NO?

Al 9' della gara tra i rossoneri e i giallorossi viene ammonito Celik per trattenuta su Theo Hernandez: Davide Massa, arbitro del match, estrae il cartellino giallo per il giocatore turco.

Sul sito ufficiale della Lega Serie A viene, però, attribuito anche un giallo a Gianluca Mancini, nello stesso minuto: in questo modo il difensore italiano avrebbe dovuto saltare la prossima partita, contro la Fiorentina.

MANCINI SQUALIFICATO O NO?

Dopo la conclusione della sfida tra Milan e Roma, però, la Lega Serie A ha rettificato quanto reso noto sul sito, facendo chiarezza e togliendo l'ammonizione a Mancini.

Il difensore, quindi, non essendo stato ammonito al 9' da Massa, rimane nell'elenco dei diffidati e potrà essere regolarmente in campo contro la Fiorentina, nel diciottesimo turno di Serie A.