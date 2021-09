Manchester United-Villarreal 2-1: Ronaldo allo scadere manda "in paradiso" i Red Devils

Il Manchester United vince con qualche affanno in casa contro un ottimo Villarreal: decisiva la rete del fuoriclasse portoghese.

Nel Girone dell'Atalanta, vittoria del Manchester United sul Villarreal, dopo una gara molto movimentata e che ha visto gli ospiti ripetutamente vicini alla vittoria: a Old Trafford, comunque, successo targato Cristiano Ronaldo, autore di una prova non positiva, ma sempre decisivo.

Prima occasione per il Villarreal al 7' con Danjuma che riparte e si presenta davantia De Gea che, però, chiude bene lo specchio. La situazione si ripete al 10', con De Gea costretto a superarsi dopo un ottimo tiro a giro del giocatore ospite. Al 17' Danjuma mette un cross per la testa di Paco Alcacer: De Gea vola in cielo per prenderla.

Lo United si fa vedere al 38' dalle parti di Rulli con Cristiano Ronaldo che raccoglie e calcia su un cross di Bruno Fernandes: il suo mancino è fiacco. Al 43' Red Devils vicini al vantaggio: lancio dalla trequarti di Pogba destinato a terminare tra le braccia di Rulli. Moreno, però, anticipa il suo portiere con un intervento goffo, sfiorando l'autogoal. Al 45' rispondono gli spagnoli: Pino entra in area di rigore e prova con il mancino, De Gea oggi è semplicemente insuperabile.

Al 53' vantaggio meritato del Villarreal. Cross di Danjuma e tocco sottoporta di Paco Alcacer che batte De Gea e porta in vantaggio gli uomini di Unai Emery: 0-1 giusto per quanto visto fin qui. Lo United prova a rispondere al 56' con una soluzione personale di Bruno Fernandes: il suo destro da fuori termina a lato. Al 60' pari dei Red Devils: Bruno Fernandes pesca Alex Tellex che al volo, al limite, batte Rulli con un mancino meraviglioso per l'1-1

Al 79' occasione incredibile per il Manchester United: cross di Greenwood dalla destra, bucano tutti e la palla arriva sulla testa di Cavani che a porta vuota spedisce fuori. All'86' Villarreal che quasi entra con il pallone in porta: Gomez tira, De Gea respinge, da quelle parti c'è Dia che non riesce a insaccare da due passi.

Nel finale Lingard prova la zampata su cross di Ronaldo, bravissimo Rulli. Al 95', poi, la svolta inaspettata: torre del portoghese, tocco di Lingard che anticipa Rulli e destro vincente di Cristiano Ronaldo, fino a quel momento autore di una gara insufficiente. Vince il Manchester United 2-1 salvando la faccia a Old Trafford dopo una gara ottima del Villarreal di Unai Emery.

IL TABELLINO E LE PAGELLE

MANCHESTER UNITED-VILLARREAL 2-1

Marcatori: 53' Alcacer (V), 60' Telles (M), 95' Cristiano Ronaldo (M)

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea 7; Dalot 5, Lindelöf 5, Varane 5.5, Alex Telles 6.5 (89' Fred 6); Pogba 6.5 (75' Cavani 6), McTominay 6; Greenwood 6 (89' Lingard 6.5), Bruno Fernandes 6, Sancho 5.5 (75' Matic 6); Cristiano Ronaldo 6. All. Solskjaer

VILLARREAL (4-3-3): Rulli 6.5; Foyth 6.5, Albiol 6.5 (73' Mandi 5.5), Pau Torres 6,5, Alberto Moreno 6 (74' Pena 6); Pino 6 (73' Gomez 5.5), Dani Parejo 6, Capoue 6, Trigueros 6.5 (61' Estupinan 5.5); Paco Alcacer 6.5 (58' Dia 6), Danjuma 7. All. Unai Emery

Arbitro: Zwayer

Ammoniti: Moreno (V), Pino (V), Greenwood (M), Albiol (V), Alex Telles (M), 91' Pena (V), 96' Ronaldo (M)

Espulsi: -