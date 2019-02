Manchester United, Solskjaer rivela: "Ho imparato ad allenare giocando a Football Manager"

Il tecnico del Manchester United, Solskjaer, rivela l'importanza dei videogiochi: "Molti calciatori li usano, li aiuta a capire il calcio".

Da quando è arrivato sulla panchina del Manchester United al posto di Jose Mourinho, i Red Devils non hanno ancora perso. Ole Gunnar Solskjaer alla guida del club inglese si sta dimostrando all'altezza del compito, merito anche di un allenamento speciale.

Il manager del Manchester United ha infatti rivelato in un'intervista per 'Dagbladet' di aver imparato molti trucchi da allenatore intrattenendosi per molte ore con il noto videogioco 'Football Manager'.

"Quando giocavo al Manchester United mi piaceva rilassarmi giocando a Football Manager. Credo sia un gioco fantastico dal quale ho imparato tante cose sul calcio. Ho imparato molto riguardo a tanti giocatori, in particolare suoi giovani talenti".

Un curioso modo di approcciarsi a una nuova carriera da allenatore, con le tante ore passate a giocare a 'Football Manager' che sembrano aver fatto proprio bene a Solskjaer, visti gli esaltanti risultato in campo dei suoi Red Devils.

"Molti dei miei calciatori giocano a FIFA e a Football Manager. Credo che li aiuti a capire meglio il calcio".

Tanto allenamento in campo e anche davanti alla console. Un binomio certificato da Ole Gunnar Solskjaer.