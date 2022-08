Manchester United su Rabiot: ancora nessun accordo con la Juventus

I Red Devils vogliono il francese e ne stanno parlando con la Juventus e l'entourage del giocatore, ma non c'è ancora nulla di deciso.

Juventus concentrata sul mercato, sia in entrata che in uscita. Sul fronte partenze, un nome caldo è quello di Adrien Rabiot, corteggiato dal Manchester United.

Nelle ultime ore i Red Devils hanno intensificato il pressing per il francese, individuato come rinforzo ideale per il centrocampo di Ten Hag.

Ci sono stati contatti con la Juventus così come con l'entourage del giocatore, ma ancora non c'è nessun accordo né quindi un'idea di possibili tempistiche della fumata bianca.

Lo United deve quindi continuare a trattare, con la speranza di portare a termine quanto prima questo colpo sperando che dia una mano alla squadra dopo la falsa partenza in Premier League contro il Brighton.

Per il momento quindi Rabiot resta alla Juventus, dove sta per cominciare la sua quarta stagione.