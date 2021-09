Manchester United-Newcastle: in Inghilterra l'esordio di Ronaldo non sarà trasmesso in tv

Per una regola di blackout calcistico in diretta, la sfida delle 16 tra Red Devils e bianconeri non sarà disponibile.

Se avranno la possibilità di essere davanti ad uno schermo, nel pomeriggio di sabato 11 settembre, i tifosi della Juventus si divideranno. Alcuni guarderanno con curiosità l'esordio di Cristiano Ronaldo con la maglia del Manchester United, altri eviteranno di farlo per rabbia, nostalgia, tristezza mista a rammarico. Nel Regno Unito, invece, non ci sarà il libero arbitrio: nessuno potrà guardare la sfida tra Red Devils e Newcastle.

Alla pari dell'esordio di Messi con il PSG, avvenuto qualche settimana fa, il ritorno di Cristiano Ronaldo con il Manchester United incollerà allo schermo milioni di persone. Non i tifosi di casa, causa vecchia regola confermata anche questa volta.

Trattasi di una finestra di blackout calcistico, rispettata dalla federazione britannica in virtù della sua radicata cultura calcistica. Tra le 14:45 e le 17:15, infatti, non può essere trasmessa alcuna gara in diretta, sia essa della Premier, della Serie A o del campionato sudanese.

Ergo, la sfida tra Manchester United e Newcastle, non sarà vista in diretta da nessuno, considerando che i broadcaster del Regno Unito hanno confermato la scelta, anche davanti alla possibilità di ascolti da record per la seconda era di Cristiano Ronaldo con la squadra rossa.

Per quale motivo in questa finestra non vengono trasmessi match in diretta? Per salvaguardare le serie minori. Davanti alla possibilità di vedere Cristiano Ronaldo giocare con il Manchester United, in molti avrebbero probabilmente evitato di andare a vedere la squadra della propria città nelle serie dilettantistiche, preferendo il lusitano e la Premier.

Per questo, da almeno tre decenni, l'accordo è stato messo in piedi, così da evitare che i colossi del massimo campionato monopolizzino l'attenzione dei tifosi, fermi davanti alla tv, al pub o negli schermi portatili di nuova generazione, invece che supportare i club locali.

Nessuno ha voluto cambiare la storia, evitando un precedente importante per il futuro. Difficile, però, che la regola del blackout calcistico, che vedrà questa settimana le gare di Arsenal, Borussia Dortmund e PSG ugualmente non trasmesse in diretta, possa durare a lungo nei prossimi anni.

Intanto, però, nessuna rivoluzione: gli highlights di Cristiano Ronaldo al Manchester United potranno essere visti in serata, su Sky Sports e simili. Il lusitano si è allenato agli ordini di Solskjaer nella giornata di martedì e potrà essere a disposizione sabato. Lo osserveranno in azione, in diretta, solamente i tifosi in giro per il mondo. Non nel Regno Unito.