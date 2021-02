Manchester United, l'avversario del Milan: sulle spalle di Bruno Fernandes

I Red Devils stanno vivendo una stagione di alto profilo in Premier League: secondo posto in classifica. E punta alla vittoria in Europa League.

Milan contro Manchester United. La seconda classificata della Serie A contro la seconda classificata della Premier League. In sostanza, una partita di alto profilo in Champions League trapiantato quasi per caso negli ottavi di finale di Europa League. Soltanto una andrà avanti. Per il Milan è probabilmente il peggior sorteggio possibile.

La squadra allenata da Ole Gunnar Solskjaer, che ha preso il posto di Mourinho inizialmente 'ad interim' ed è poi stato confermato, sta vivendo la stagione del riscatto e della crescita, dopo alcune stagioni di grande difficoltà. Lo scorso anno i Red Devils si sono qualificati per la Champions League, ma nel girone sono stati eliminati da PSG e Lipsia, perdendo la partita decisiva all'ultima giornata contro i tedeschi per 3-2, mancando il 3-3 nel recupero per un nonnulla.

Quel goal solo sfiorato avrebbe portato i Red Devils agli ottavi, mentre invece si è ritrovato ai sedicesimi di Europa League. Dove hanno strapazzato la Real Sociedad, vincendo l'andata in trasferta per 0-4. La partita si è giocata allo Juventus Stadium. Il ritorno a Old Trafford è stata una formalità: 0-0, con un rigore sbagliato dagli iberici e un goal annullato agli inglesi.

Il Milan si vedrà di fronte un Manchester United con un grosso punto di domanda: Paul Pogba si è infatti infortunato a inizio febbraio e il suo rientro è ancora incerto. Dovesse recuperare dal problema muscolare alla coscia, il francecse potrebbe tornare a occupare uno dei due posti a centrocampo nel 4-2-3-1, a fianco a Fred. In caso, pronti McTominay e Matic per garantire più fisicità, ma meno tecnica.

Per il resto, Solskjaer avrà tante certezze: una linea difensiva che sembra sempre più collaudata, con Wan Bissaka e Shaw sugli esterni, con Lindelof vicino a capitan Harry Maguire. Bailly l'alternativa a quest'ultimo. Tra i pali i rossoneri se la vedranno con Dean Henderson, che è il portiere di coppa: nelle due gare contro la Real Sociedad è stato l'estremo difensore inglese a prender posto tra i pali, al posto di De Gea.

La vera forza dei Red Devils, comunque, è in attacco. Su tutti Bruno Fernandes, che sta dominando la Premier League a suon di goal e assist: l'ex Sampdoria, Novara e Udinese ha già segnato 15 goal in questa stagione di Premier League, con in più anche 10 assist. Con lui, tante frecce che si alternano tra centro dell'attacco e sulle corsie: Marcus Rashford e Anthony Martial su tutti, più Edinson Cavani che si candida al ruolo di punta. Da non sottovalutare però il super talento classe 2001 Mason Greenwood.

Per i rossoneri sarà un ostacolo complicato da sormontare, oltre a una sfida ricca di tradizione. In Europa League, sicuramente, lo United parte con un piccolo vantaggio: ha già conquistato il trofeo nel 2017, quando in panchina c'era proprio Mourinho. Quattro anni dopo, tocca al Milan mettere i bastoni tra le ruote. 14 anni dopo la semifinale di Champions League, è di nuovo Milan-United.