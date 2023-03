Manchester United-Fulham: dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Quarti di finale di FA Cup che mettono davanti i Red Devils e il Fulham: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e in streaming.

Manchester United e Fulham si sfidano in un quarto di finale di FA Cup che può significare molto per entrambe le formazioni.

Lo United ha eliminato il Betis Siviglia in Europa League, ma è reduce dalla sconfitta con il Southampton in campionato, sconfitta in cui ha perso Casemiro, espulso per la seconda volta in stagione. Motivo per cui il brasiliano dovrà scontare ben 4 turni di squalifica.

Discorso diverso per il Fulham, che, trascinato dai goal di Mitrovic, sta portando avanti una stagione tranquilla, in cui potrebbe addirittura ambire a un posto nella prossima Conference League.

Qui di seguito ci sono tutte le informazioni per sapere dove vedere la partita in TV e in streaming, le formazioni e i convocati dalle due squadre.

ORARIO MANCHESTER UNITED-FULHAM

Partita: Manchester United -Fulham Data: 19 marzo 2023 Kick-off: 17:30 Stadio: Old Trafford, Manchester

DOVE VEDERE MANCHESTER UNITED-FULHAM IN TV E STREAMING

Manchester United-Fulham sarà visibile su DAZN, che trasmette la FA CUP. Si potrà vedere su smart tv, tablet, cellulare e console di gioco tramite l'omonima app, o in alternativa sul sito internet, connettendosi da computer.

Paese TV channel Live stream ITALIA N/A DAZN

PROBABILE FORMAZIONE MANCHESTER UNITED

Ten Hag dovrà fare a meno di Casemiro. Le squalifiche in Premier League valgono anche in FA Cup, dunque probabile innesto di McTominay dal primo minuto. In avanti, ancora spazio a Wout Weghorst.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Malacia, Martinez, Maguire, Wan Bissaka; McTominay, Fred; Rashford, Bruno Fernandes, Pellistri; Weghorst. Allenatore: Erik Ten Hag

PROBABILE FORMAZIONE FULHAM

Marco Silva dovrebbe riconfermare il Fulham visto nella partita persa con l'Arsenal. Scenderà in campo dunque con un 4-2-3-1 con Reed e Lukic in mediana e Andreas Pereira a dare sostegno all'insostituibile Mitrovic in attacco

FULHAM (4-2-3-1): Leno; Robinson, Ream, Adarabioyo, Tete; Lukic, Reed; Solomon, Pereira, Decordova-Reid; Mitrovic