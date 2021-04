C'è il Manchester United, Fonseca è pronto: "Lotteremo per i tifosi"

Domani sera la Roma giocherà all'Old Trafford i primi 90 dei 180 minuti più importanti della propria stagione, nella semifinale d'andata di Europa League contro il Manchester United.

Una partita la cui importanza è stata sottolineata una volta di più da Paulo Fonseca. In conferenza stampa, il tecnico portoghese ha sottolineato la crucialità della sfida e la carica che i tifosi giallorossi hanno trasmesso alla partenza per l'Inghilterra.

"E' una gara importantissima. Non si gioca una semifinale tutti i giorni, capiamo quanto sia importante il momento. Il sostegno dei tifosi ci fa bene: lotteremo per loro e per il club".