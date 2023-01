Manchester City-Tottenham 4-2: doppietta di Mahrez, Guardiola ribalta Conte

Il Manchester City vince di rimonta sul Tottenham nel recupero della 7ª giornata di Premier League.

Dopo un buon primo tempo, la squadra di Conte crolla nella ripresa sprecando un doppio vantaggio e subendo il ritorno del City che cala il poker.

La squadra di Guardiola parte col solito possesso palla, ma nel primo tempo i tiri in porta latitano. Tra gli ospiti ammoniti Dier e Romero, i più aggressivi. Haaland e compagni provano ad accelerare nel finale, ma è il Tottenham a trovare il gol del vantaggio: il clamoroso errore tra Ederson e Rodri spalanca la porta a Kulusevski che ringrazia e insacca.

Guardiola è in ginocchio davanti alla sua panchina, ma ancora non ha visto niente: passano appena tre minuti e il Tottenham trova il raddoppio grazie alla grande giocata di Kane e al colpo di testa di Emerson Royal. All'intervallo il Manchester City è sotto 2-0 e neanche sa come.

Nella ripresa, però, il copione cambia e gli uomini di Guardiola rimettono in equilibrio tutto e subito: al 51' è Alvarez a ridurre le distanze al termine di una grande azione corale, al 53' è Haaland a insaccare su assist di Mahrez, il più ispirato. È proprio l'algerino a trovare, dieci minuti più tardi, la rete del sorpasso grazie anche ad un non perfetto Lloris. Nel mezzo grande (e grave) chance sprecata da Perisic. Nel finale il City prima reclama un rigore che il Var non concede, poi arrotonda il risultato ancora con Mahrez lesto a sfruttare un altro errore degli avversari. Con doppietta e assist è l'ala destra l'MVP del match.



Il Manchester City rischia grosso, ma alla fine riesce a imporsi e a rimanere nella scia della capolista Arsenal, ora a +5 e con una gara in meno . Il Tottenham inciampa nel secondo k.o. di fila e resta fermo al palo del quinto posto: la stagione degli Spurs proprio non riesce a decollare.