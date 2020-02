Manchester City stangato, Guardiola: "Amo il club e resterò qui"

La decisione della UEFA di escludere il dalle competizioni europee per due stagioni a causa della violazione del Fair Play Finanziario, ha scatenato un autentico terremoto.

I citizens infatti non solo rischiano di dover rivedere tutti i loro piani sportivi, ma potrebbero perdere alcune delle loro stelle. Non è un caso che negli ultimi giorni si sia parlato molto anche del futuro di Pep Guardiola ma, a quanto pare, il tecnico iberico ha già preso una sua decisione.

Guardiola, parlando ai microfoni di Sky Sports, ha parlato della situazione che si è venuta a creare.

“Non è finita. Il club ritiene di aver subito un’ingiustizia e quindi faremo appello e vedremo. Noi tutto ciò che possiamo fare in campo e ripetere quanto fatto negli ultimi quattro anni, ovvero provare a vincere le partite. Mi fido assolutamente del mio club e di ciò che ha fatto. Mi hanno spiegato la situazione e vedremo. Combatteremo ogni singolo giorno come abbiamo sempre fatto fino al termine della stagione e siamo ottimisti. Se ci qualificheremo per la Champions, la prossima stagione la giocheremo”.