Il Manchester City insidia l'Arsenal: proposta al West Ham per Rice

La formazione di Pep Guardiola alla ricerca del sostituto di Ilkay Gundogan, che vestirà la maglia del Barcellona: occhi sull'inglese.

Il post "Treble" del Manchester City ha come tema principale, almeno finora, l'addio di Ilkay Gundogan, che al termine del suo contratto con i Citizens si trasferirà in Spagna per vestire la maglia del Barcellona.

Una decisione, quella del centrocampista tedesco, che costringe la formazione di Pep Guardiola a guardare al mercato: e a partecipare, di conseguenza, alla corsa per Declan Rice.

Il mediano inglese del West Ham è nel mirino dell'Arsenal da tempo: i Gunners, secondo Sky Sport, negli scorsi giorni avrebbe offerto circa 90 milioni di sterline per Rice (75 parte fissa più 15 di bonus), ma non sembrano essere sufficienti per convincere gli Hammers.

Una cifra simile potrebbe mettere sul piatto anche il Manchester City, che di conseguenza potrebbe dare vita a una vera e propria asta per il centrocampista.

Rice è reduce da una stagione con il West Ham conclusa con la conquista in finale contro la Fiorentina della Conference League.