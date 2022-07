Il Manchester City si regala Phillips: è ufficiale l'acquisto dal Leeds

Nuovo rinforzo a centrocampo per Pep Guardiola: il Manchester City gli mette a disposizione Kalvin Phillips, per lui contratto di sei stagioni.

La lista dei centrocampisti in forza al Manchester City si arricchisce di un nuovo nome: i 'Citizens' hanno infatti ufficializzato l'acquisto di Kalvin Phillips, proveniente dal Leeds.

Il classe 1995 ha firmato un contratto della durata di sei anni e all'Etihad Stadium indosserà la maglia numero 4. Palpabile la gioia per il trasferimento, avvenuto ad una cifra non comunicata da entrambi i club.

"Sono assolutamente felice - le parole del nuovo acquisto al sito del City - di entrare a far parte di questa grande squadra, che ha dimostrato ancora una volta di essere la migliore d'Inghilterra. Pep Guardiola è considerato, giustamente, il miglior tecnico al mondo e la prospettiva di lavorare con lui e il suo staff mi rende entusiasta. Il City è un club di livello mondiale con strutture all'avanguardia: non vedo l'ora di iniziare e dare il mio contributo".

Phillips è cresciuto nelle giovanili del Leeds, con cui esordì in prima squadra nell'aprile 2015: la svolta si è palesò con l'approdo in panchina di Marcelo Bielsa nel 2018 e la promozione in Premier League due anni più tardi, quando fu uno dei principali protagonisti di una storica cavalcata.

Nello stesso giorno, il Manchester City ha comunicato anche la cessione di Gabriel Jesus, destinazione Arsenal.