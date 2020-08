Manchester City-Lione dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Manchester City e Lione si affrontano nei quarti di Champions League in Portogallo: le formazioni e dove vedere le partita in tv e streaming.

MANCHESTER CITY-LIONE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Data: sabato 15 agosto 2020

• Orario: 21:00

• Canale TV: Sky

• Streaming: Sky Go

La Final Eight di entra nel vivo. Completati gli ottavi di finale, spazio ai quarti con Manchester City e Lione che si contendono un posto in semifinale.

La squadra allenata da Pep Guardiola è entrata tra le migliori 8 del torneo eliminando il , al termine di un doppio confronto che ha visto il City vincere sia al Bernabeu che ad Etihad per 2-1.

Il Lione, invece, ha rappresentato il capolinea di Maurizio Sarri alla : i francesi hanno estromesso i bianconeri dalla Champions, battendoli 1-0 Oltralpe e perdendo 2-1 a qualificandosi in virtù del goal segnato in trasferta.

Tutto su Manchester City-Lione: dalle formazioni, a dove vedere la partita in tv e streaming.

ORARIO MANCHESTER CITY-LIONE

Manchester City-Lione si gioca sabato 15 agosto 2020 in , allo stadio 'Josè Alvalade' di Lisbona: calcio d'inizio previsto alle ore 21:00.

La partita tra Manchester City e Lione è un'esclusiva Sky: l'emittente satellitare trasmetterà la sfida in ai canali Sky Sport Uno (201 del satellite; 472 del digitale terrestre) e Sky Sport Football (203 del satellite).

Manchester City-Lione potrà essere vista anche in con Sky Go, il servizio dedicato a chi è abbonato Sky, scaricando l'app ufficiale su pc, smartphone o tablet. Inoltre, la partita è disponibile su Now TV registrandosi e acquistando uno dei pacchetti presenti.

Il match di Champions tra Manchester City e Lione sarà disponibile anche sul nostro sito, attraverso la consueta diretta testuale: pregara, le formazioni delle due squadre e il racconto delle fasi salienti della partita.

City con Foden nel tridente insieme a Gabriel Jesus e Sterling, David Silva - vicino alla - strappa una maglia in mediana con Rodri frangiflutti e De Bruyne come altro interno. In difesa Cancelo a sinistra e Fernandinho al fianco di Laporte.

Garcia ancora col 3-5-2 visto all'opera in casa della : Dembelè favorito su Toko Ekambi in attacco, Dubois e Cornet esterni a tutta fascia, Aouar chiamato a dare fantasia a centrocampo e tra le linee. Intoccabile Depay.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Fernandinho, Laporte, Cancelo; De Bruyne, Rodri, D. Silva; Foden, Jesus, Sterling.

LIONE (3-5-2): Lopes; Denayer, Marcelo, Marcal; Dubois, Caqueret, Guimaraes, Aouar, Cornet; Depay, Dembelé.